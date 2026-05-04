Un pop-up coréen inédit dans le Marais : design, artisanat et art à découvrir Pop-up Culture coréenne Paris

Vous connaissez la K-pop… mais avez-vous déjà exploré les autres facettes de la culture coréenne ?

Design d’intérieur, artisanat, peinture contemporaine, art floral…

Aujourd’hui, les créateurs coréens mêlent librement tradition et modernité pour imaginer des univers nouveaux, élégants et singuliers.

Si vous souhaitez découvrir une culture coréenne contemporaine, authentique et encore peu connue, ne manquez pas la 3ème édition du pop-up imaginé par SOIH, autour du thème « Mai, le mois de la famille ». Cet espace est idéalement situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais (3ème arrondissement).

En Corée, le mois de mai est appelé « le mois de la famille ».

De la fête des enfants à celle des parents, jusqu’à la fête des enseignants, toutes ces célébrations ont lieu à cette période.

Depuis des décennies, les Coréens s’offrent des œillets pour exprimer leur gratitude.

En visitant cette nouvelle édition du pop-up SOIH, vous pourrez ressentir cette atmosphère si particulière du mois de mai en Corée.

Découvrez mai à la coréenne… et profitez-en pour trouver des cadeaux uniques pour la fête des mères et la fête des pères, qui arrivent bientôt en France !

Les marques à découvrir

1. February Mountain (이월산)

February Mountain est une marque de craft premium inspirée de l’art traditionnel coréen de la nacre. Elle réinterprète cet héritage avec élégance pour l’intégrer aux modes de vie contemporains, du coffret à bijoux au mobilier d’exception. Chaque pièce, réalisée à la main par des artisans expérimentés en Corée, incarne un équilibre subtil entre tradition et modernité.

2. Bon’ee (보니)

Inspirée des minhwa, peintures folkloriques coréennes chargées de vœux et de symboles, Bon’ee fait revivre un art ancré dans le quotidien. Autrefois utilisées pour décorer et accompagner les moments précieux de la vie, ces œuvres deviennent aujourd’hui des objets sensibles et contemporains. La marque invite à apporter poésie et sens à chaque instant du quotidien.

3. Green Flair (그린 플레어)

Green Flair crée des objets textiles uniques en mêlant esthétique coréenne et design contemporain. À travers des créations à la fois ludiques et raffinées, la marque insuffle une touche de chaleur et de culture dans le quotidien. Ses pièces signatures réinterprètent avec humour des symboles traditionnels coréens porte-bonheur.

4. Mooa Kbeauty (무아)

Portée par son propre parcours et sa quête d’une peau saine, Elina a fondé Mooa, une sélection dédiée aux cosmétiques coréens adaptés à chaque type de peau. Mooa, qui signifie un retour à l’essentiel et à l’harmonie, propose une approche douce et équilibrée du soin. À travers une sélection exigeante, la marque invite à découvrir une beauté à la fois efficace, naturelle et profondément apaisante.

5. Lacqraft (라크라프트)

Lacqraft revisite l’art traditionnel coréen de la laque (ottchil) à travers un design contemporain et minimaliste. Chaque pièce met en valeur la profondeur et la richesse naturelle de cette technique ancestrale, appliquée avec une grande précision artisanale. Ses plateaux signature, aux formes subtiles de demi-lune (a Tray) et d’ovale (C & D Tray), sont proposés dans une palette de couleurs variée, permettant à chacun de trouver celui qui lui correspond.

6. Osulloc (오설록)

Osulloc est une maison de thé coréenne née sur l’île volcanique de Jeju, où brouillard, vents marins, sols basaltiques poreux et eau de roche créent un terroir d’exception pour le thé. La marque cultive plusieurs jardins de thé sur l’île, chacun révélant des profils uniques de couleur, d’arôme et de goût. À travers ses créations, Osulloc invite à découvrir une expérience sensorielle raffinée, entre nature et art de vivre coréens.

7. Ipsé (잎새)

Ipsé est une graphiste coréenne basée à Paris, dont l’univers mêle modernité et douceur. À l’occasion du pop-up SOIH, elle présente une sélection de créations sensibles inspirées de la culture coréenne. Cartes postales, journal d’émotions et stickers traduisent avec délicatesse une esthétique à la fois intime et contemporaine.

8. Mirella (미렐라)

Mirella est une marque de stickers qui célèbre les traces du quotidien et les émotions qui s’y déposent. À l’occasion du pop-up SOIH, elle propose une collection de petites créations délicates, pensées pour sublimer les moments et prolonger leur mémoire. Discrètes et poétiques, ses pièces accompagnent avec douceur les instants que l’on souhaite garder.

Artistes présentés dans l’espace galerie

1. SEONYU Jeounghee KIM (김정희)

Artiste

Formé en calligraphie et en peinture occidentale en Corée, SEONYU Jeounghee KIM a poursuivi son parcours en arts du verre et de la céramique à la Namseoul University. Il est diplômé en Art-Objet de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, titulaire d’un master en sculpture de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, ainsi que d’un master en arts plastiques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et travaille aujourd’hui en France sous visa « passeport talent artistique et culturel ».

Explorant une grande diversité de matériaux, il développe principalement une pratique autour de la calligraphie, du hanji et du verre.

Son travail s’articule autour du thème « Échos du delà », qu’il décline à travers ses recherches plastiques.

Collection —Échos du delà

Échos du delà explore la rencontre entre le hanji coréen et le verre européen, deux matières aux sensibilités opposées. L’exposition met en dialogue transparence et opacité, intérieur et extérieur. À travers cette tension, l’artiste invite à une expérience sensorielle délicate et immersive.

2. IN-SAN KIM (김인산)

Artiste

Après des études de théologie, IN-SAN KIM s’est tourné vers le design graphique, enrichissant ainsi son langage artistique. Son travail explore la ligne et le vide, inspirés de la peinture coréenne traditionnelle, à travers un geste continu. Il développe une œuvre à la croisée des pratiques traditionnelles et des formes contemporaines.

Collection — Still, Yet Moving

La série explore la « différence de température » entre l’être et le monde, en opposant la retenue de l’encre à la force de la couleur. Les gestes des figures, libres de toute interprétation, existent pleinement dans l’instant. Qu’il s’agisse de marcher ou de danser, chaque mouvement est complet en lui-même. L’artiste capte ainsi des fragments de vie, suspendus entre silence et mouvement.

3. Seungmo KIM (김승모)

Artiste

Peintre coréen basé à Paris, Seungmo KIM puise son inspiration dans la nature et les figures qui l’habitent. Son travail révèle les contrastes fondamentaux de l’existence, entre vie et mort, lumière et obscurité, éphémère et éternité. À travers une observation sensible, il cherche à rendre visible l’invisible et à renouveler notre regard sur le familier.

Collection

Pour ce pop-up SOIH, Seungmo KIM présente une série de quatre peintures inspirées des couchers de soleil sur la mer. Ces œuvres capturent des instants fugaces où la lumière transforme le paysage. Elles invitent à une contemplation silencieuse, entre présence et disparition.

Événements spéciaux

1. Atelier d’art floral par POOLWAT

Date : le 8 mai (vendredi)

Horaire : 17h – 18h

Tarif : 50 € (Réservation obligatoire – places limitées)

POOLWAT (풀왓)

POOLWAT est un studio d’art floral qui relie les univers coréen et français, entre Jeju et Paris. En Corée, il développe des activités pédagogiques, tandis qu’en France, il imagine des ateliers, des scénographies et des créations florales. Son univers mêle sensibilité coréenne et élégance française.

Atelier d’art floral — Fête des parents

Cet atelier, inspiré de la fête des parents en Corée, invite à découvrir la culture coréenne du cadeau de l’œillet. À travers une création florale, vous apprendrez aussi des gestes simples pour garder vos fleurs belles plus longtemps. Une expérience délicate, pour partager un moment à la fois esthétique et pleine de sens.

2. Éventail calligraphié en coréen par SEONYU Jeounghee KIM

Date : 5 – 10 mai (mar – dim)

Horaire : 11h – 20h

Tarif : 10 €

SEONYOU Jeounghee KIM (선유 김정희)

Reconnu pour son excellence en Corée, l’artiste SEONYU Jeounghee KIM, formé auprès de la maître calligraphe Yesul Yoon Gil-sun, initie les participants à l’art de la calligraphie hangeul et ouvre les portes d’une esthétique et d’un art de vivre coréens.

Votre mot en coréen, calligraphié sur éventail

L’artiste et calligraphe SEONYU Jeonghee KIM inscrit sur un éventail le mot de votre choix en calligraphie coréenne (hangul).

‘스트레이키즈’ (Stray Kids), ‘블랙핑크’ (BLACKPINK), ‘넌 나의 봄’ (Tu es mon printemps), ‘엄마 사랑해요’ (Maman, je t’aime)…

Donnez vie à vos mots préférés et à vos messages les plus chaleureux dans une création au charme unique.

Un objet délicat à offrir… ou à emporter avec vous tout l’été, pour un plaisir à la fois esthétique et personnel. (jusqu’à 6 caractères en hangul)

Du 5 au 7 mai : éventails déjà calligraphiés disponibles à l’achat, ou réservation de votre mot personnalisé (à retirer du 8 au 10 mai).

Du 8 au 10 mai : calligraphie réalisée sur place par l’artiste SEONYU Jeonghee KIM.

Mai, le mois de la famille.

Pop-up d’expérience culturelle coréenne organisé par SOIH.

Organisé par SOIH, ce pop-up propose une immersion vivante et accessible dans la culture coréenne contemporaine. Une belle occasion de dénicher des cadeaux uniques pour la fête des mères et la fête des pères, tout en découvrant des créations originales venues de Corée.

Du mardi 05 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit

Atelier d’art floral : 50€

le vendredi 8 mai de 17h à 18h

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T11:00:00+02:00_2026-05-05T20:00:00+02:00;2026-05-06T11:00:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T20:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T20:00:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T20:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T20:00:00+02:00

Pop-up Culture coréenne 35 Rue Debelleyme 75003 Paris

https://www.instagram.com/soihparis/ contact@soih.fr



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