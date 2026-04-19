Pensé comme un rituel polyphonique, il mélange enquête documentaire, fiction, paroles intimes, activisme, théories post-coloniales et performance, et prend comme fil conducteur les mobilisations des associations africaines et afro-allemandes pour changer trois noms de rues honorant des colonisateurs dans le « Quartier Africain » à Berlin.

Comment s’attache-t-on à un espace ? Comment l’histoire coloniale résonne-t-elle avec cet attachement ? Comment dialoguent Histoire et vécu intime et quotidien ? Dans le « quartier africain » de Berlin, rôdent encore les fantômes de trois colonisateurs allemands honorés par des noms de rue, mais y résonnent aussi les nombreuses voix de militant·es pour la rebaptisation de ces rues, voix que Cédric Djedje à recueillies lors d’une résidence de recherche. Sur scène, Safi Martin Yé, chercheuse-performeuse, et Cédric Djedje, artiste, alternent entre jeux, récits de violences et de résistances, scènes de la vie berlinoise, et se racontent de façon plus intime, le tout avec humour, amour et engagement. Vielleicht entremêle le passé, le présent et futurs rêvés. Vielleicht en allemand signifie « peut-être »….

Vielleicht est un spectacle pluridisciplinaire qui explore les questions d’identité afro-descendante, de mémoire et de réparation : rendez-vous pour quatre représentations au Centre culturel suisse !

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 20h55

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h00 à 21h55

Le mardi 05 mai 2026

de 15h30 à 17h25

Le lundi 04 mai 2026

de 19h00 à 20h55

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:55:00+02:00

Date(s) : 2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T20:55:00+02:00;2026-05-05T15:30:00+02:00_2026-05-05T17:25:00+02:00;2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T21:55:00+02:00;2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:55:00+02:00

Centre culturel suisse. Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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