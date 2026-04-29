Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris

Depuis 2021, le partenariat qui lie la Bibliothèque musicale La Grange – Fleuret à ProQuartet – Centre Européen de Musique de Chambre a permis aux jeunes interprètes accompagnés par ProQuartet de travailler régulièrement à l’exploration et la mise en valeur du fonds de partitions de la médiathèque. Pour ce nouveau rendez-vous, c’est le répertoire imaginaires romantiques que le Quatuor Våren a choisi de mettre en avant et propose à la découverte ou redécouverte du public

Jeune formation déjà distinguée à l’international, le Quatuor Våren explore les grandes pages du romantisme avec finesse et intensité. Un concert qui met en lumière la richesse expressive du quatuor à cordes, entre lyrisme et dialogue instrumental autour de Szymanovski, Schubert et Grieg.

Chaque concert est suivi d’un moment d’échange avec les artistes, autour d’une coupe de champagne offerte par notre partenaire Ernest Remy.

Quatuor Våren :

Jean-Baptiste Iachemet, violon

Elliott Pages, violon

David Heusler, alto

Adèle Quartier de Andrade, violoncelle

Programme :

Karol Szymanovski, Quatuor n°1 op. 37

Franz Schubert, Quartettsatz

Edvard Grieg, Quatuor en sol mineur

Concert du Quatuor Våren autour des oeuvres de Szymanovski, Schubert et Grieg.

Le lundi 04 mai 2026

de 19h00 à 20h00

payant

tarif :

tarif plein : 30€,

tarif pass culture du 8e arrondissement : 20€,

tarif étudiant : 8€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T20:00:00+02:00

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11 bis Rue de Vézelay 75008 Paris

https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/concert-redecouverte-du-repertoire-francais/?date=04/05/2026T19:00 +33153890910 contact@blgf.fr https://www.facebook.com/bibliolagrangefleuret/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliolagrangefleuret/?locale=fr_FR



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