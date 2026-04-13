Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris

Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale ! Lundi 4 mai, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T12:15:00+02:00 – 2026-05-04T13:15:00+02:00

Fin : 2026-05-04T12:15:00+02:00 – 2026-05-04T13:15:00+02:00

Au programme

Comprendre l’IA simplement et ses usages concrets

Découvrir les outils (texte, image, vidéo)

Exemples pratiques : communication, gestion, créativité, veille

Conseils pour bien utiliser l’IA (sécurité, éthique, prompts efficaces)

Pourquoi s’inscrire ?

Accessible à tous, sans prérequis technique

Démonstrations des usages concrets

Questions/réponses avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

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Et si l’IA devenait un vrai coup de pouce pour votre entreprise artisanale ? Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique. IA decouverte