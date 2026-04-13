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Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris

Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris

Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris lundi 4 mai 2026.

Lieu : Visioconférence

Adresse : paris

Ville : Paris

Département : Paris

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Tarif : gratuit

Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale ! Lundi 4 mai, 12h15 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T12:15:00+02:00 – 2026-05-04T13:15:00+02:00
Fin : 2026-05-04T12:15:00+02:00 – 2026-05-04T13:15:00+02:00

Au programme

  • Comprendre l’IA simplement et ses usages concrets
  • Découvrir les outils (texte, image, vidéo)
  • Exemples pratiques : communication, gestion, créativité, veille
  • Conseils pour bien utiliser l’IA (sécurité, éthique, prompts efficaces)

Pourquoi s’inscrire ?

  • Accessible à tous, sans prérequis technique
  • Démonstrations des usages concrets
  • Questions/réponses avec un expert de la CMA

Cette action rentre dans le cadre du projet CMA’Num : « Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’AMI “Compétences et Métiers d’Avenir” du programme France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts. »

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Et si l’IA devenait un vrai coup de pouce pour votre entreprise artisanale ? Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, curieux du numérique. IA decouverte

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