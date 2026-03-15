Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris

FRENZEE (22h00)

(Punk – Grèce)

Comme les trois têtes de Cerbère dans la mythologie grecque, Frenzee est un trio-monstre venu de Crète, déchaîné et indomptable. Né à Melbourne et aujourd’hui basé en Grèce, le groupe est composé des frère et sœur Apollonia, Adonis et Nikos Xylouris. Ensemble, ils développent un punk radical, porté par une énergie scénique explosive.

Formé en 2021, le trio forge son identité durant les confinements en Crète, où il commence à composer et enregistrer en conditions « live ». Leur son se distingue par des riffs secs et efficaces, une rythmique implacable et la voix incendiaire d’Apollonia, véritable moteur émotionnel du groupe.

En 2022, Frenzee se fait remarquer avec son premier EP éponyme, Frenzee, publié sur Ouga Booga and the Mighty Oug. Ce disque pose les bases de leur esthétique : un punk garage abrasif, nourri de hardcore, de rock australien et d’attitude DIY. Le groupe entame alors des tournées en Europe et en Australie, partageant l’affiche avec plusieurs références de la scène alternative.

En 2024, ils confirment leur ascension avec leur premier album, What’s Wrong With Me, sorti chez Poison City Records. Plus abouti et percutant, l’album est salué pour sa puissance et sa sincérité, mêlant rage punk, accroches rock et intensité émotionnelle.

Héritiers d’une grande tradition musicale crétoise, les membres de Frenzee ont grandi dans un environnement imprégné de musique folk. Ce bagage culturel, détourné vers le punk, donne au groupe une identité unique, à la fois enracinée et résolument contemporaine.

Aujourd’hui, Frenzee s’impose comme l’un des groupes les plus explosifs de la scène punk actuelle.

Les 3 influences : Amyl and the Sniffers, Bikini Kill & Niis

https://frenzee.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@frenzee2173

AMANTIQUE (21h00)

(Punk rock – Amantique Records – Paris, FR)

Amantique (nom commun) déf : jeune quatuor parisiano-nantais né en 2023 aux membres affectueux et aux visages pileux, produisant du rock punkifié en français.

Amantique recherche le mouvement dans sa quête du grand réconfort. C’est l’effet d’une grande montagne autocentrée qui aime crier, parfois. Un monstre d’immuabilité qui explore ses sensibilités.

Leur premier EP « Laurent » est sorti le 17 février 2025 mixé par Alistair Groves au Motor Museum Studio (Arctic Monkeys, Bring Me The Horizon, Oasis…). Cette création résonne comme un bourdonnement de cinq morceaux tout aussi puissants que poétiques. Pareil à l’envol d’un insecte, les morceaux frôlent la délicatesse par la parole et explosent à l’instrumental.

Amantique a sorti son premier single de l’année 2026, ce dernier nommé « La Ligne » présageant une nouvelle direction artistique chez le groupe. Un second est à paraître en avril 2026.

Les 3 influences : Pogo Car Crash Control, The Mars Volta, Viagra Boys

https://amantique.bandcamp.com/

hhttps://www.youtube.com/@Amantique

BLAST CANDY (20h00)

(Riot punk grrrl pwr – Crash Toyz – Paris, FR)

BLAST CANDY revient au Supersonic avec son 2ème album FUTURE DRONE KILLER, puissant et offensif, cri du coeur qui appelle à la révolte sur fond post punk indus spectral. Furie rock, la sauvagerie côtoie le groove entre punk à la Stooges ( Tibo Brandalise (batteur) et Florian Pellissier (réal), font partie du Free band d’Iggy Pop), noise rock et spoken word à la Lydia Lunch. Frontal et anti-cons ce gang offensif est mené par une front girl charismatique aux textes incandescents sur des titres furieux et engagés.

Un son soigneusement produit, et une esthétique qui revendique le Girl Power viennent emballer ce bonbon explosif.

Leur 3ème album enregistré au mythique Studio du Chateau d’Hérouville sortira à l’automne 2026.

Les 3 influences : Sonic Youth , Lydia Lunch & Riot Grrrls

https://blastcandy.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@blastcandy

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 4 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Amyl & The Sniffers, Lambrini Girls & Teen Mortgage.

Le lundi 04 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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