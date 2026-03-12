Ateliers jazz et Big band – Miles tribute ! Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditorium Marcel Landowski

Atelier jazz de Joe Quitzke

Atelier de Marianne Isson, danse jazz

Big band de jazz

Line Kruse, direction

Ateliers de Joe Quitzke et Marianne Isson, suivi du Big Band

Le lundi 04 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

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