Ateliers jazz et Big band – Miles tribute ! Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Ateliers jazz et Big band - Miles tribute ! Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein Paris

Ateliers jazz et Big band – Miles tribute ! Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris lundi 4 mai 2026.

Auditorium Marcel Landowski

Atelier jazz de Joe Quitzke
Atelier de Marianne Isson, danse jazz

Big band de jazz
Line Kruse, direction

Ateliers de Joe Quitzke et Marianne Isson, suivi du Big Band
Le lundi 04 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 Paris
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