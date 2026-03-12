Ateliers jazz et Big band – Miles tribute ! Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Ateliers jazz et Big band – Miles tribute ! Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris lundi 4 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Atelier jazz de Joe Quitzke
Atelier de Marianne Isson, danse jazz
Big band de jazz
Line Kruse, direction
Ateliers de Joe Quitzke et Marianne Isson, suivi du Big Band
Le lundi 04 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-04T19:00:00+02:00_2026-05-04T20:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
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