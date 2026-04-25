Workshop Capoeira Angola Maison de la Conversation Paris
Workshop Capoeira Angola Maison de la Conversation Paris lundi 4 mai 2026.
Venez découvrir la capoeira Angola, un art martial afro-brésilien qui allie résistance, gestuelle et culture.
Retrouvez-nous pour une pratique ancestrale qui se joue près du sol. À travers des mouvements lents, fluides et stratégiques, accompagnés de chants et d’instruments, vous explorerez cette forme de lutte unique.
La séance est ouverte à tous et à toutes, quel que soit votre niveau.
Date
Tous les lundis
Horaires
19h30 à 21h30
Tarif
Prix libre (sur place)
Animation / Organisation
Contramestra Sabine
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Découvrez la capoeira Angola avec Sabine à la maison de la Conversation ! Tous niveaux bienvenus.
Le lundi 25 mai 2026
de 19h30 à 21h30
Le lundi 18 mai 2026
de 19h30 à 21h30
Le lundi 11 mai 2026
de 19h30 à 21h30
Le lundi 04 mai 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-26T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-04T19:30:00+02:00_2026-05-04T21:30:00+02:00;2026-05-11T19:30:00+02:00_2026-05-11T21:30:00+02:00;2026-05-18T19:30:00+02:00_2026-05-18T21:30:00+02:00;2026-05-25T19:30:00+02:00_2026-05-25T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/workshop-capoeira-angola-tickets-1981729750029?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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