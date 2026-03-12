Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Salle Gabriel Fauré

Wolfgang Amadeux Mozart

Quatuor avec piano nº1 en sol mineur KV 478

Paloma Kouider, piano

Sébastien Surel, violon

Adele Vannieuwenhuyze, alto*

Baptiste Yonet, violoncelle*

Johannes Brahms

Quatuor avec piano nº3 opus, 60

Paloma Kouider, piano

Sébastien Surel, violon

Nicolas Louedec, alto*

Elie Stahl, violoncelle*

*Étudiants des classes de musique de chambre

Les professeurs et étudiants du conservatoire jouent pour vous

Le lundi 04 mai 2026

de 12h30 à 13h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T15:30:00+02:00

fin : 2026-05-04T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-04T12:30:00+02:00_2026-05-04T13:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

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