Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein Paris

Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris lundi 4 mai 2026.

Salle Gabriel Fauré

Wolfgang Amadeux Mozart
Quatuor avec piano nº1 en sol mineur KV 478
Paloma Kouider, piano
Sébastien Surel, violon
Adele Vannieuwenhuyze, alto*
Baptiste Yonet, violoncelle*

Johannes Brahms
Quatuor avec piano nº3 opus, 60
Paloma Kouider, piano
Sébastien Surel, violon
Nicolas Louedec, alto*
Elie Stahl, violoncelle*

*Étudiants des classes de musique de chambre

Les professeurs et étudiants du conservatoire jouent pour vous
Le lundi 04 mai 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-04T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-04T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-04T12:30:00+02:00_2026-05-04T13:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 Paris
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