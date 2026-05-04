Chaillot Augmenté x Rencontres TMNlab – Journées de rencontres professionnelles Art vivant et environnements numériques Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Programme du mardi 5 mai / salle Gémier

9h30 – Accueil Café

10h – Introduction

par Rachid Ouramdane, président-directeur, Chaillot – Théâtre National de la Danse

et Marion Franquet, présidente, TMNlab, secrétaire générale, Scène Nationale Carré-Colonne

10h10 Propos d’ouverture – Le spectacle vivant du (rétro)futur

par Franck Bauchard, coordinateur des politiques numériques à la DGCA, ministère de la Culture

10h30 – L’illusion de l’opportunité : l’économie de l’immersif redéfinit-elle la création ?

avec Alexander Whitley, chorégraphe (Royaume-Uni) et Julien Dubuc, artiste, collectif INVIVO

Clémence Debaig, chorégraphe et Creative Technologist (France / Royaume-Uni)

animation : Myriam Achard, chef partenariats nouveaux médias & PR, PHI (Québec)

11h45 – Pause

12h – Programmer des oeuvres hybrides : outils, réseaux et repérage

avec Marie Pia Bureau, directrice, ONDA

Séverine Bouisset, directrice, Les Gémeaux, Scène nationale

Julie Sanerot, directrice, Maison des Arts de Créteil, Scène nationale

animation : Mathieu Vabre, directeur artistique, CHRONIQUES, co-président, Hacnum

13h – Déjeuner dans le Foyer de la Danse avec Bandes de cheffes (sur réservation uniquement)

14h30 – Potentialités artistiques des technologies : paroles d’artistes

animé par Chrystèle Bazin, journaliste, qui présentera notamment les séquences :

• Panorama subjectif d’œuvres et de parcours artistique entre XR, IA et immersion sonore

• Focus 404 : quand vient le bug

15h – Session #1 : entre immersion sonore et exploration IA

avec Natacha Paquignon, danseuse, chorégraphe et directrice artistique

Anders Hasmo, dramaturge et Peer Perez Øian, metteur en scène (Norvège)

Mathieu Chamagne, musicien, compositeur, développeur multimédia

Marco Donnarumma, artiste multimédia et sonore, performer (Allemagne)

15h 45– Pause

16h – Session #2 : autour de la XR

avec Joséphine Derobe, auteure, artiste et réalisatrice

Isis Fahmy, metteure en scène et dramaturge, et Benoît Renaudin, designer, musicien et performer (Suisse)

Singing Chen, réalisatrice (Taïwan)

Frédéric Deslias, metteur en scène, compositeur, artiste numérique et touche-à-tout créatif

17h15 – Focus : Dynamiques de la création en environnement numérique à l’international

par Singing Chen, réalisatrice (Taïwan)

et Myriam Achard, chef partenariats nouveaux médias & PR, PHI (Québec)

17h40 – Conclusion

avec Rosita Boisseau, journaliste et critique française spécialiste de la danse, Le Monde

18h30 – Chaillot Rencontre Danse et Intelligence Artificielle

Programme du mardi 5 mai / Sessions experts / Foyer de la Danse

Ces sessions (2 par jour) se tiendront dans le Foyer de la Danse, en groupe d’une quinzaine de personnes, sur pré-inscriptions. Vous recevrez un formulaire pour vous inscrire et poser vos questions en amont (cf. lien d’inscription en haut de page).

Mardi 12h – 13h – Institut Français

Quelles perspectives et quel soutien à l’international pour la création en environnement numérique dans le spectacle vivant ?

avec Olivier Delpoux, Hannah Bellicha, Nadia Bouissehak, Pôle création numérique et audiovisuelle, Institut français

Mardi 14h30 – 15h30 – ONDA

Quel soutien à la création, à la diffusion et au repérage des œuvres en environnement numérique dans le spectacle vivant ?

avec Anne Routin, ONDA

Programme du mercredi 6 mai

9h30 – Accueil Café

10h – Introduction

par Pierre Lungheretti, directeur délégué, Chaillot – Théâtre National de la Danse

et Anne Le Gall, déléguée générale et cofondatrice, TMNlab

10h10 – Propos d’ouverture

par Sarah Ellis, directrice de l’innovation, Royal Shakespeare Company

10h30 – Après l’innovation : vers une écologie de la transformation

avec Clément Thibault, directeur des arts visuels et numériques, Le Cube Garges, pôle d’innovation culturelle à Garges-lès-Gonesse

Lisa Mara Ahrens, Creative Production Performance & Digital Culture, HAU (Allemagne)

animation : Carla Meller, responsable des relations internationales, Academy for Theatre and Digitality (Allemagne)

11h30 – Pause

11h45 – Focus : Hellfest x ARTE x Fortnite

Maud Clavier, directrice des projets d’innovation, Zorba, experte productions XR et métavers

Publics : comment le numérique redessine le rapport au spectacle vivant ?

avec Benoît Labourdette, cinéaste, pédagogue, chercheur et consultant en innovation culturelle et stratégies numériques,

Rachid Ouramdane, président-directeur, Chaillot – Théâtre National de la Danse

Nicolas Ligeon, codirecteur du Théâtre de l’Élysée, cofondateur et coordinateur du collectif Sous les Néons

animation : Anne Le Gall, déléguée générale et cofondatrice, TMNlab

13h – Déjeuner dans le Foyer de la Danse avec Bandes de cheffes (sur réservation uniquement)

14h30 – Focus : C.A.L.I.P.S.O, de laboratoire à écosystème

Présentation et enjeux du projet Culture immersive et métavers – France 2030

15h – Où sont les espaces de recherche artistique et comment se connectent-ils ?

avec Jonathan Thonon, adjoint à la direction générale – directeur des relations internationales et du développement, Théâtre de Liège (Belgique)

Gilles Jobin, danseur et chorégraphe (Suisse)

Emanuela Righi, productrice, Novaya

animation : Line Abramatic, fondatrice Gengiskhan, présidente Mesden Valley

16h – Pause

16h15 – Focus : Naviguer dans un écosystème en transformation sans sacrifier l’artistique

par Marie du Chastel, commissaire d’exposition, directrice artistique de KIKK (Belgique)

Line Abramatic, fondatrice Gengiskhan, présidente Mesden Valley

16h40 – Art vivant & environnements numériques : de quelles synergies avons-nous besoin ?

Cartographie, diagnostic et perspectives – Session chorale avec :

Cécile Berthoumieux, directrice de ZINC et Mathieu Vabre, directeur artistique, CHRONIQUES, co-président, HACNUM

Géraldine Farage, directrice du pôle PIXEL qui pilote le pôle ressource de la création en environnement numérique de la région Auvergne Rhône-Alpes

Marie Point, présidente de PXN et directrice de Dark Eurphoria

Orianne Vilmer, cofondatrice et directrice générale de La Fabrique de la Danse qui a lancé un incubateur « danse et technologies » avec le Centre des Arts d’Enghein-les-Bains

Loïc Rabache, directeur des affaires culturelle de la ville de Marmande, en charge de la préfiguration d’un pôle des Industries Culturelles et Créatives territorial (régional) – Art vivant et numérique à Marmande (Lot-et-Garonne)

Cyrielle Garson, maîtresse de conférence, Avignon Université

Marie-Pia Bureau, directrice de l’ONDA

animation : Anne Le Gall, cofondatrice et déléguée générale, et Clément Coustenoble, chef de projet Communauté, TMNlab

18h – Cocktail de clôture

Démonstration Danse & AR avec Danc’R

Programme du mercredi 6 mai / Sessions experts / Foyer de la Danse

Ces sessions (2 par jour) se tiendront dans le Foyer de la Danse, en groupe d’une quinzaine de personnes, sur pré-inscriptions. Vous recevrez un formulaire pour vous inscrire et poser vos questions en amont (cf. lien d’inscription en haut de page).

Mercredi 12h – 13h – Incubateurs

Focus sur le programme Le Vivier x L’Incubateur danse et technologies (La Fabrique de la Danse x le CDA)

avec Géraldine Farage, Pôle Pixel, Lucie Mariotto, La Fabrique de la Danse et Driss Nicolle, Centre des Arts d’Enghien-les-Bains

Mercredi 15h – 16h – Hacnum x PXN

Financer la création en environnement numérique dans le spectacle vivant, réseaux et soutiens

avec Céline Berthoumieux, Hacnum, et Marie Point, PXN

Mardi 5 et mercredi 6 / Unframed Collection / Hall Bas Gémier

Découvrez une sélection d’œuvres VR avec Unframed Collection mardi 5 mai de 13h à 18h et mercredi 6 mai de 11h30 à 17h30

DANSE, DANSE, DANSE – MATISSE

Chorégraphie et captation en motion capture avec la danseuse Sarah Silverblatt-Buser.

Sélectionnée à la Mostra de Venise 2025. Présentée en première mondiale au Musée d’Art moderne de la ville de Paris.

INSIDER-OUTSIDER

Œuvre immersive et musicale réalisée par le compositeur et musicien Philippe Cohen Solal.

Présentée en première mondiale dans le cadre de l’exposition Art Brut au Grand Palais en 2025 et sélectionnée à SXSW 2026.

LESS THAN 5GR OF SAFFRON

Magnifique expérience VR réalisée par l’artiste iranienne Négar Motevalymeidanshah qui raconte l’assassinat de son père par les gardiens de la révolution. Utilisation très pertinent du logiciel Quill.

FERENJ

De Ainslee Alem Robson. L’œuvre interroge la notion de foyer et d’identité à travers le regard d’une femme métisse, éthiopienne-américaine, ayant grandi au cœur d’une dissonance culturelle. Utilisation du Nuage de points.

Ces 4 expériences durent moins de 15 minutes.

Alexandre Roux propose un espace kiosque de ce type pour que les visiteurs puissent choisir le(s) œuvre(s) qu’ils souhaitent tester.

https://vimeo.com/894925087/0a4787729e

Mardi 5 et mercredi 6 / Projection / Studio Béjart

Projection du film en réalité virtuelle The Clouds Are Two Thousand Meters Up de la réalisatrice taïwanaise Singing Chen

Durée : 62 min

Réservation sur place dans la limite des places disponibles (jauge très limitée)

Mardi 5 : 10h, 11h15, 12h30, 14h15, 15h30, 16h45, 18h, 19h 15

Mercredi 6 : 10h, 11h15, 12h30, 14h15, 15h30, 16h45

En partenariat avec le Centre culturel de Taïwan et le Centre culturel taïwanais à Paris

Après l’événement de février 2025, Chaillot-Théâtre National de la Danse et le TMNlab s’associent pour une deuxième édition des journées Art vivant et environnements numériques les 5 et 6 mai 2026.



Artistes, professionnels du spectacle vivant, de la recherche et de la tech seront rassemblés pour explorer les espaces immersifs et environnements technologiques – de la XR à l’IA, des écritures transmedia aux arts vivants artificiels – comme autant de possibles pour la création. Deux journées pour explorer et accompagner ces nouvelles formes, de la technique à la rencontre avec les publics, du financement aux nouveaux processus de production.





Deux journées, de multiples formats.



Des retours sensibles et concrets d’artistes issus de différentes disciplines.

Un espace de débat sur les enjeux, les défis, les futurs désirables.

Un dialogue de tout l’écosystème, de la culture à la recherche en passant par la tech, pour favoriser l’interconnaissance et la montée en compétences.

Des démonstrations et présentations.

Des sessions experts pour poser vos questions.

Du mardi 05 mai 2026 au mercredi 06 mai 2026 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/journees-de-rencontres-professionnelles-art-vivant-et-environnements +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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