Chaillot Augmenté x Rencontres TMNlab – Journées de rencontres professionnelles Art vivant et environnements numériques Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Chaillot Augmenté x Rencontres TMNlab – Journées de rencontres professionnelles Art vivant et environnements numériques Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mardi 5 mai 2026.
Programme du mardi 5 mai / salle Gémier
9h30 – Accueil Café
10h – Introduction
par Rachid Ouramdane, président-directeur, Chaillot – Théâtre National de la Danse
et Marion Franquet, présidente, TMNlab, secrétaire générale, Scène Nationale Carré-Colonne
10h10 Propos d’ouverture – Le spectacle vivant du (rétro)futur
par Franck Bauchard, coordinateur des politiques numériques à la DGCA, ministère de la Culture
10h30 – L’illusion de l’opportunité : l’économie de l’immersif redéfinit-elle la création ?
avec Alexander Whitley, chorégraphe (Royaume-Uni) et Julien Dubuc, artiste, collectif INVIVO
Clémence Debaig, chorégraphe et Creative Technologist (France / Royaume-Uni)
animation : Myriam Achard, chef partenariats nouveaux médias & PR, PHI (Québec)
11h45 – Pause
12h – Programmer des oeuvres hybrides : outils, réseaux et repérage
avec Marie Pia Bureau, directrice, ONDA
Séverine Bouisset, directrice, Les Gémeaux, Scène nationale
Julie Sanerot, directrice, Maison des Arts de Créteil, Scène nationale
animation : Mathieu Vabre, directeur artistique, CHRONIQUES, co-président, Hacnum
13h – Déjeuner dans le Foyer de la Danse avec Bandes de cheffes (sur réservation uniquement)
14h30 – Potentialités artistiques des technologies : paroles d’artistes
animé par Chrystèle Bazin, journaliste, qui présentera notamment les séquences :
• Panorama subjectif d’œuvres et de parcours artistique entre XR, IA et immersion sonore
• Focus 404 : quand vient le bug
15h – Session #1 : entre immersion sonore et exploration IA
avec Natacha Paquignon, danseuse, chorégraphe et directrice artistique
Anders Hasmo, dramaturge et Peer Perez Øian, metteur en scène (Norvège)
Mathieu Chamagne, musicien, compositeur, développeur multimédia
Marco Donnarumma, artiste multimédia et sonore, performer (Allemagne)
15h 45– Pause
16h – Session #2 : autour de la XR
avec Joséphine Derobe, auteure, artiste et réalisatrice
Isis Fahmy, metteure en scène et dramaturge, et Benoît Renaudin, designer, musicien et performer (Suisse)
Singing Chen, réalisatrice (Taïwan)
Frédéric Deslias, metteur en scène, compositeur, artiste numérique et touche-à-tout créatif
17h15 – Focus : Dynamiques de la création en environnement numérique à l’international
par Singing Chen, réalisatrice (Taïwan)
et Myriam Achard, chef partenariats nouveaux médias & PR, PHI (Québec)
17h40 – Conclusion
avec Rosita Boisseau, journaliste et critique française spécialiste de la danse, Le Monde
18h30 – Chaillot Rencontre Danse et Intelligence Artificielle
Programme du mardi 5 mai / Sessions experts / Foyer de la Danse
Ces sessions (2 par jour) se tiendront dans le Foyer de la Danse, en groupe d’une quinzaine de personnes, sur pré-inscriptions. Vous recevrez un formulaire pour vous inscrire et poser vos questions en amont (cf. lien d’inscription en haut de page).
Mardi 12h – 13h – Institut Français
Quelles perspectives et quel soutien à l’international pour la création en environnement numérique dans le spectacle vivant ?
avec Olivier Delpoux, Hannah Bellicha, Nadia Bouissehak, Pôle création numérique et audiovisuelle, Institut français
Mardi 14h30 – 15h30 – ONDA
Quel soutien à la création, à la diffusion et au repérage des œuvres en environnement numérique dans le spectacle vivant ?
avec Anne Routin, ONDA
Programme du mercredi 6 mai
9h30 – Accueil Café
10h – Introduction
par Pierre Lungheretti, directeur délégué, Chaillot – Théâtre National de la Danse
et Anne Le Gall, déléguée générale et cofondatrice, TMNlab
10h10 – Propos d’ouverture
par Sarah Ellis, directrice de l’innovation, Royal Shakespeare Company
10h30 – Après l’innovation : vers une écologie de la transformation
avec Clément Thibault, directeur des arts visuels et numériques, Le Cube Garges, pôle d’innovation culturelle à Garges-lès-Gonesse
Lisa Mara Ahrens, Creative Production Performance & Digital Culture, HAU (Allemagne)
animation : Carla Meller, responsable des relations internationales, Academy for Theatre and Digitality (Allemagne)
11h30 – Pause
11h45 – Focus : Hellfest x ARTE x Fortnite
Maud Clavier, directrice des projets d’innovation, Zorba, experte productions XR et métavers
Publics : comment le numérique redessine le rapport au spectacle vivant ?
avec Benoît Labourdette, cinéaste, pédagogue, chercheur et consultant en innovation culturelle et stratégies numériques,
Rachid Ouramdane, président-directeur, Chaillot – Théâtre National de la Danse
Nicolas Ligeon, codirecteur du Théâtre de l’Élysée, cofondateur et coordinateur du collectif Sous les Néons
animation : Anne Le Gall, déléguée générale et cofondatrice, TMNlab
13h – Déjeuner dans le Foyer de la Danse avec Bandes de cheffes (sur réservation uniquement)
14h30 – Focus : C.A.L.I.P.S.O, de laboratoire à écosystème
Présentation et enjeux du projet Culture immersive et métavers – France 2030
15h – Où sont les espaces de recherche artistique et comment se connectent-ils ?
avec Jonathan Thonon, adjoint à la direction générale – directeur des relations internationales et du développement, Théâtre de Liège (Belgique)
Gilles Jobin, danseur et chorégraphe (Suisse)
Emanuela Righi, productrice, Novaya
animation : Line Abramatic, fondatrice Gengiskhan, présidente Mesden Valley
16h – Pause
16h15 – Focus : Naviguer dans un écosystème en transformation sans sacrifier l’artistique
par Marie du Chastel, commissaire d’exposition, directrice artistique de KIKK (Belgique)
Line Abramatic, fondatrice Gengiskhan, présidente Mesden Valley
16h40 – Art vivant & environnements numériques : de quelles synergies avons-nous besoin ?
Cartographie, diagnostic et perspectives – Session chorale avec :
Cécile Berthoumieux, directrice de ZINC et Mathieu Vabre, directeur artistique, CHRONIQUES, co-président, HACNUM
Géraldine Farage, directrice du pôle PIXEL qui pilote le pôle ressource de la création en environnement numérique de la région Auvergne Rhône-Alpes
Marie Point, présidente de PXN et directrice de Dark Eurphoria
Orianne Vilmer, cofondatrice et directrice générale de La Fabrique de la Danse qui a lancé un incubateur « danse et technologies » avec le Centre des Arts d’Enghein-les-Bains
Loïc Rabache, directeur des affaires culturelle de la ville de Marmande, en charge de la préfiguration d’un pôle des Industries Culturelles et Créatives territorial (régional) – Art vivant et numérique à Marmande (Lot-et-Garonne)
Cyrielle Garson, maîtresse de conférence, Avignon Université
Marie-Pia Bureau, directrice de l’ONDA
animation : Anne Le Gall, cofondatrice et déléguée générale, et Clément Coustenoble, chef de projet Communauté, TMNlab
18h – Cocktail de clôture
Démonstration Danse & AR avec Danc’R
Programme du mercredi 6 mai / Sessions experts / Foyer de la Danse
Ces sessions (2 par jour) se tiendront dans le Foyer de la Danse, en groupe d’une quinzaine de personnes, sur pré-inscriptions. Vous recevrez un formulaire pour vous inscrire et poser vos questions en amont (cf. lien d’inscription en haut de page).
Mercredi 12h – 13h – Incubateurs
Focus sur le programme Le Vivier x L’Incubateur danse et technologies (La Fabrique de la Danse x le CDA)
avec Géraldine Farage, Pôle Pixel, Lucie Mariotto, La Fabrique de la Danse et Driss Nicolle, Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
Mercredi 15h – 16h – Hacnum x PXN
Financer la création en environnement numérique dans le spectacle vivant, réseaux et soutiens
avec Céline Berthoumieux, Hacnum, et Marie Point, PXN
Mardi 5 et mercredi 6 / Unframed Collection / Hall Bas Gémier
Découvrez une sélection d’œuvres VR avec Unframed Collection mardi 5 mai de 13h à 18h et mercredi 6 mai de 11h30 à 17h30
DANSE, DANSE, DANSE – MATISSE
Chorégraphie et captation en motion capture avec la danseuse Sarah Silverblatt-Buser.
Sélectionnée à la Mostra de Venise 2025. Présentée en première mondiale au Musée d’Art moderne de la ville de Paris.
INSIDER-OUTSIDER
Œuvre immersive et musicale réalisée par le compositeur et musicien Philippe Cohen Solal.
Présentée en première mondiale dans le cadre de l’exposition Art Brut au Grand Palais en 2025 et sélectionnée à SXSW 2026.
LESS THAN 5GR OF SAFFRON
Magnifique expérience VR réalisée par l’artiste iranienne Négar Motevalymeidanshah qui raconte l’assassinat de son père par les gardiens de la révolution. Utilisation très pertinent du logiciel Quill.
FERENJ
De Ainslee Alem Robson. L’œuvre interroge la notion de foyer et d’identité à travers le regard d’une femme métisse, éthiopienne-américaine, ayant grandi au cœur d’une dissonance culturelle. Utilisation du Nuage de points.
Ces 4 expériences durent moins de 15 minutes.
Alexandre Roux propose un espace kiosque de ce type pour que les visiteurs puissent choisir le(s) œuvre(s) qu’ils souhaitent tester.
https://vimeo.com/894925087/0a4787729e
Mardi 5 et mercredi 6 / Projection / Studio Béjart
Projection du film en réalité virtuelle The Clouds Are Two Thousand Meters Up de la réalisatrice taïwanaise Singing Chen
Durée : 62 min
Réservation sur place dans la limite des places disponibles (jauge très limitée)
Mardi 5 : 10h, 11h15, 12h30, 14h15, 15h30, 16h45, 18h, 19h 15
Mercredi 6 : 10h, 11h15, 12h30, 14h15, 15h30, 16h45
En partenariat avec le Centre culturel de Taïwan et le Centre culturel taïwanais à Paris
Après l’événement de février 2025, Chaillot-Théâtre National de la Danse et le TMNlab s’associent pour une deuxième édition des journées Art vivant et environnements numériques les 5 et 6 mai 2026.
Artistes, professionnels du spectacle vivant, de la recherche et de la tech seront rassemblés pour explorer les espaces immersifs et environnements technologiques – de la XR à l’IA, des écritures transmedia aux arts vivants artificiels – comme autant de possibles pour la création. Deux journées pour explorer et accompagner ces nouvelles formes, de la technique à la rencontre avec les publics, du financement aux nouveaux processus de production.
Deux journées, de multiples formats.
Des retours sensibles et concrets d’artistes issus de différentes disciplines.
Un espace de débat sur les enjeux, les défis, les futurs désirables.
Un dialogue de tout l’écosystème, de la culture à la recherche en passant par la tech, pour favoriser l’interconnaissance et la montée en compétences.
Des démonstrations et présentations.
Des sessions experts pour poser vos questions.
Du mardi 05 mai 2026 au mercredi 06 mai 2026 :
mardi, mercredi
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T10:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/journees-de-rencontres-professionnelles-art-vivant-et-environnements +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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