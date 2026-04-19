Récital, Laurent Deleuil et Pierre-André Doucet Centre culturel canadien à Paris Paris
Récital, Laurent Deleuil et Pierre-André Doucet Centre culturel canadien à Paris Paris jeudi 14 mai 2026.
Plongez au cœur d’un patrimoine musical méconnu avec Notre passé composé, un récital consacré aux mélodies canadiennes françaises du tournant du XXᵉ siècle. Le baryton Laurent Deleuil et le pianiste Pierre-André Doucet redonnent vie à des œuvres oubliées, exhumées des archives et signées par Lavallée, Contant, Fortier, Descarries et bien d’autres compositeurs dont l’héritage mérite d’être réentendu. À travers ces pages inspirées tant par les grands poètes français que par les voix fondatrices de la littérature québécoise, les artistes révèlent toute la richesse d’une tradition musicale longtemps demeurée dans l’ombre.
Laurent Deleuil — baryton
Le baryton franco-canadien Laurent Deleuil a fait ses débuts à l’Opéra National du Rhin, pendant son passage à l’opéra studio, avec le rôle-titre de l’opéra de Britten, Owen Wingrave. Il s’établit à Paris en 2013 pour participer à l’Académie de l’Opéra Comique, pendant laquelle il chante dans les versions pour enfants des opéras Lakmé de Delibes et Ali Baba de Lecoq (rôles: Frédérik et Ali baba), ainsi que des récitals de mélodies françaises. Laurent Deleuil est titulaire d’un master en opéra du Conservatoire d’Amsterdam, qu’il a complété́ après un premier master en piano à l’Université́ de Montréal. Il est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux, et a été nommé artiste Génération Spedidam (2018) et Jeune Ambassadeur Lyrique (2020).
Pierre-André Doucet — piano
Pianiste, écrivain et travailleur culturel, Pierre-André Doucet est une figure de proue de la nouvelle génération d’artistes canadien·nes. Salué pour « l’émotion de son jeu et son contrôle impeccable » (Audiophilia), il s’est produit dans toutes les provinces du Canada, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Pierre-André Doucet détient un doctorat en interprétation du piano de l’Université de Montréal, où il a également été professeur invité, ainsi qu’un Graduate Diploma in Performance en piano d’accompagnement de McGill University.
Plongez au cœur d’un patrimoine musical méconnu…
Le jeudi 14 mai 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-14T20:00:00+02:00_2026-05-14T21:30:00+02:00
Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
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