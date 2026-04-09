Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko JASS CLUB PARIS Paris
Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko JASS CLUB PARIS Paris vendredi 15 mai 2026.
Alix Logiaco présente un tout nouveau répertoire à travers lequel il explore l’univers marin et le pourtour méditerranéen à la lumière des déplacements de population.
Pour cette soirée d’exception, il invite l’émérite saxophoniste Olga Amelchenko !
Olga Amelchenko / saxophone alto
Alix Logiaco / piano, claviers
Cyril Billot / contrebasse
Zacchary Leblond / batterie
Entre jazz, groove et pop, le pianiste Alix Logiaco nous plonge dans l’univers de son album From Sand to Land.
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T19:30:00+02:00_2026-05-15T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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