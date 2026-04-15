Mai à vélo avec CycloCube, Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris, Paris

Mai à vélo avec CycloCube 2 – 30 mai, les samedis Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Ateliers d’auto-réparation ouverts à toustes les adhérent.e.s

Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appsqsqNWxTTCEUjK/shrL3AgnmbN7HVvw7 »}]

Les ateliers d’auto-réparation ouvrent leurs portes aux adhérents pour réparer, entretenir, améliorer leur vélo, pendant ce mois de mai à vélo !

CycloCube