Mai à vélo avec CycloCube, Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris, Paris
Mai à vélo avec CycloCube, Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris, Paris samedi 2 mai 2026.
Mai à vélo avec CycloCube 2 – 30 mai, les samedis Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Ateliers d’auto-réparation ouverts à toustes les adhérent.e.s
Bricothèque, 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris 100 bis boulevard Lefébvre, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appsqsqNWxTTCEUjK/shrL3AgnmbN7HVvw7 »}]
Les ateliers d’auto-réparation ouvrent leurs portes aux adhérents pour réparer, entretenir, améliorer leur vélo, pendant ce mois de mai à vélo !
CycloCube
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