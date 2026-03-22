Cagettes / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Mathieu Arfouillaud Le K.A.B Paris

EXPOSITION DU 15 avril au 03 mai 2026



Vernissage le mercredi 15 avril à 18h (ouvert à tous)



Installation in situ de Mathieu Arfouillaud

Mathieu Arfouillaud s’intéresse principalement en tant qu’artiste au paysage et aux questions environnementales. Il vit par ailleurs une existence au plus proches de la nature et tire de celle-ci et des outils agricoles l’inspiration et les matières premières de ses oeuvres.

Cagettes consiste en un paysage panoramique peint sur un mur circulaire de cagettes usagées. Il s’agit de s’interroger sur la façon dont chacun appréhende la nature. Selon Philippe Descola, l’homme occidental a créé la notion de nature en la mettant à distance de lui. Cette mise à distance a débouché sur tout un panel de modalités d’usage et de représentation de la nature (paysages bucoliques, vues sublimes au sens où l’entend Kant, entité à protéger, ressources à exploiter, pachamama, …). Cagettes concentre l’idée d’une nature nourricière avec les cagettes rappelant le maraichage, l’extractivisme avec le bois des mêmes cagettes et le paysage peint, emblématique d‘une nature, objet de contemplation.

Ces réflexions sur la nature et la façon dont on l’appréhende entrent en résonance avec le kiosque et le square des Batignolles, qui constituent, à l’instar d’un potager, deux manifestations d’une nature domestiquée.

« Cagettes » consiste en un paysage panoramique peint sur un mur circulaire de cagettes usagées.

Il s’agit de s’interroger sur la façon dont chacun appréhende la nature. Ici, l’installation artistique entre en résonance avec le kiosque et le square des Batignolles.

Du mercredi 15 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 20h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T23:30:00+02:00

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Le K.A.B Place Charles Fillion 75017 Serre du Square des BatignollesParis

https://www.kabatignolles.com/a-venir k.a.b@free.fr



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