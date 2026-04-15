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14H REAL, Les Cinq Caumartin, Paris

14H REAL, Les Cinq Caumartin, Paris

14H REAL, Les Cinq Caumartin, Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Les Cinq Caumartin

Adresse : 101, rue Saint-Lazare, Paris 9e arrondissement

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

14H REAL Mercredi 15 avril, 14h00 Les Cinq Caumartin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

JUSTE UNE ILLUSION, de Olivier Nakache, Eric Toledano

Les Cinq Caumartin 101, rue Saint-Lazare, Paris 9e arrondissement Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Ile-de-France
Présentation Les Cinq Caumartin 14H REAL

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