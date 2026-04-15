Un environnement de bonne santé mentale MVAC Paris

Sur Les Chemins de l’Autonomie passant par Le Psychotronc et affrontant Les Défis de Minach, on essaie, on comprend. En discutant sur Faire de la politique, Travailler, Vivre selon ses choix avec des chercheurs, des professionnels, des entrepreneurs, des artistes, on mesure son pouvoir d’agir. Une Scène ouverte avec des poètes, des chansonniers, des clowns et autres comédiens, on vibre, on existe, on partage et c’est Convivial.

Nous parlons d’environnement de bonne santé mentale, pour marquer notre engagement citoyen et solidaire devant les souffrances et les empêchements, y compris en matière de droits humains et sociaux communs à tout citoyen en France et à Paris, à cause des multiples formes de discriminations liées, particulièrement aux limitations physiques, intellectuelles ou psychiques, auxquelles s’ajoutent sexisme, racisme, et toutes les autres phobies. Cet événement veut affirmer la place et le rôle de chacun·e ici et maintenant et quelle que soit sa singularité limitante ou performante. Les deux et d’autres ont droit de cité dans cet événement.

Un environnement de bonne santé mentale consiste à appliquer ce principe dans sa manière de faire de la politique, de travailler de de vivre selon ses choix, comme nous en discutons ensemble de 14 h à 17 h. Ou comme nous jouerons ensemble, pendant ce même temps, nous comprendrons que ce ne sont pas nos limitations, ni même nos performances qui nous rendent la vie plus facile ou difficile, mais la manière dont elles sont reçues, « jugées » par l’environnement normé dans lequel nous évoluons. Nous envisagerons alors, des manières de produire des possibles et de tracer, individuellement ou collectivement, son chemin.

Puis la scène ouverte accueille de 17 h 30 à 21 h tous les talents qui incarnent la diversité des manières d’être au monde. C’est le moment festif.

Un environnement de bonne santé mentale, c’est le mercredi 15 avril 2026 à la Maison de la vie associative et citoyenne, 31 rue Bobillot, 75013 Paris, Métro Place d’Italie, de 13 h 30 à 21 h. Entrée libre. Inscription par mail : advocacyecc@gmail.com ou par téléphone au 01 46 07 18 18.

Jeux de sensibilisation et de démystification des handicaps et de la santé mentale.

Le mercredi 15 avril 2026

de 13h00 à 21h00

gratuit

S’inscrire par mail : advocacyecc@gmail.com

par téléphone :01 46 07 18 18

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T13:00:00+02:00_2026-04-15T21:00:00+02:00

MVAC 31 rue Bobillot 75013 Paris

+33146071818 advocacyecc@gmail.com



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