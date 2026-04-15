« Midi en musique » : les déjeuners musicaux du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS
« Midi en musique » : les déjeuners musicaux du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS mercredi 15 avril 2026.
Pensés comme une respiration artistique, gratuite et ouverte à tous, les concerts « Midi en musique », lancés en juin 2025 par la Mairie du 10e en association avec le conservatoire municipal Hector Berlioz, mettent à l’honneur les élèves issus des classes d’instrument, de chant, de musique de chambre et de pratiques collectives.
Les programmes, élaborés par les enseignants, visent à témoigner de la
richesse des parcours et de la diversité des esthétiques : formations instrumentales, solistes, ensembles vocaux ou lyriques se succèdent ainsi au fil des mois, durant toute l’année scolaire, afin de mettre en lumière les artistes de demain.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Les prochaines dates
- Mercredi 15 avril 2026
- Mercredi 13 mai 2026
- Mercredi 10 juin 2026
▶ Pour découvrir le programme complet des concerts « Midi en musique », cliquez ici.
Un mercredi par mois, à l’heure du déjeuner, profitez d’un concert gratuit dans la Salle des mariages de la Mairie du 10e !
Le mercredi 10 juin 2026
de 13h00 à 14h00
Le mercredi 13 mai 2026
de 13h00 à 14h00
Le mercredi 15 avril 2026
de 13h00 à 14h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T13:00:00+02:00_2026-04-15T14:00:00+02:00;2026-05-13T13:00:00+02:00_2026-05-13T14:00:00+02:00;2026-06-10T13:00:00+02:00_2026-06-10T14:00:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris
Afficher la carte du lieu Mairie du 10e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 15 avril 2026
- 14H REAL, Les Cinq Caumartin, Paris 15 avril 2026
- Journées Portes Ouvertes à l’EFOM – Institut de formation en Pédicurie-Podologie, Fondation EFOM IFPP 43 bis rue des entrpreneurs 75015 paris, Paris 15 avril 2026
- Yoga Slow Flow Feuille Blanche, Café Noir Paris 15 avril 2026
- Un environnement de bonne santé mentale MVAC Paris 15 avril 2026