Pensés comme une respiration artistique, gratuite et ouverte à tous, les concerts « Midi en musique », lancés en juin 2025 par la Mairie du 10e en association avec le conservatoire municipal Hector Berlioz, mettent à l’honneur les élèves issus des classes d’instrument, de chant, de musique de chambre et de pratiques collectives.

Les programmes, élaborés par les enseignants, visent à témoigner de la

richesse des parcours et de la diversité des esthétiques : formations instrumentales, solistes, ensembles vocaux ou lyriques se succèdent ainsi au fil des mois, durant toute l’année scolaire, afin de mettre en lumière les artistes de demain.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les prochaines dates

Mercredi 15 avril 2026

Mercredi 13 mai 2026

Mercredi 10 juin 2026

▶ Pour découvrir le programme complet des concerts « Midi en musique », cliquez ici.

Un mercredi par mois, à l’heure du déjeuner, profitez d’un concert gratuit dans la Salle des mariages de la Mairie du 10e !

Le mercredi 10 juin 2026

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 13 mai 2026

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 13h00 à 14h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T13:00:00+02:00_2026-04-15T14:00:00+02:00;2026-05-13T13:00:00+02:00_2026-05-13T14:00:00+02:00;2026-06-10T13:00:00+02:00_2026-06-10T14:00:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris



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