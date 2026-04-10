Braderie Humanitaire : Sauver les enfants des rues Espace Commines Paris
Braderie Humanitaire : Sauver les enfants des rues Espace Commines Paris samedi 2 mai 2026.
30 ans d’amour
Prométhée Humanitaire recueille les enfants des rues à Madagascar, en Haïti et au Sénégal depuis plus de 30 ans
Les enfants ont enfin un abris une éducation et de l’amour ❤️
Mais tout ça ne serait pas possible sans notre Grande Braderie bi-annuelle ️
La vente se déroulera le samedi 2 et dimanche 3 Mai 2026
17 rue Commines, au cœur de l’Espace Commines
Horaires: 10h à 17h30
Arrêt métro 8 Filles du Calvaire
Entrée 2 euros et gratuite le dimanche matin
Nous vous attendons nombreux ! Les enfants ont besoin de vous
Shoppez pour la bonne cause à prix réduits !
Du samedi 02 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 17h30
payant
Entrée à 2 euros et gratuite le dimanche matin.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T17:30:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T17:30:00+02:00
Espace Commines 17, rue Commines 75003 Paris
https://prometheehumanitaire.org +33140477672 prometheehumanitaire.asso@gmail.com https://www.facebook.com/promhumanitaire/ https://www.facebook.com/promhumanitaire/
Afficher la carte du lieu Espace Commines et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale » (TASM) Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale Paris 10 avril 2026
- Lee Miller Musée d’Art Moderne de Paris PARIS 10 avril 2026
- Minéral Expo, le salon dédié aux pierres fines et précieuses Espace Charenton Paris 10 avril 2026
- « Parole de femmes » Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 10 avril 2026
- Chantier permaculture Ferme de Paris Paris 10 avril 2026