Braderie Humanitaire : Sauver les enfants des rues Espace Commines Paris

30 ans d’amour

Prométhée Humanitaire recueille les enfants des rues à Madagascar, en Haïti et au Sénégal depuis plus de 30 ans

Les enfants ont enfin un abris une éducation et de l’amour ❤️

Mais tout ça ne serait pas possible sans notre Grande Braderie bi-annuelle ️

La vente se déroulera le samedi 2 et dimanche 3 Mai 2026

17 rue Commines, au cœur de l’Espace Commines

Horaires: 10h à 17h30

Arrêt métro 8 Filles du Calvaire

Entrée 2 euros et gratuite le dimanche matin

Nous vous attendons nombreux ! Les enfants ont besoin de vous

Shoppez pour la bonne cause à prix réduits !

Du samedi 02 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

payant

Entrée à 2 euros et gratuite le dimanche matin.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T17:30:00+02:00;2026-05-03T10:00:00+02:00_2026-05-03T17:30:00+02:00

Espace Commines 17, rue Commines 75003 Paris

https://prometheehumanitaire.org +33140477672 prometheehumanitaire.asso@gmail.com https://www.facebook.com/promhumanitaire/ https://www.facebook.com/promhumanitaire/



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