Exposition American Classics XII – Galerie 9e art (Paris) Galerie 9e art Paris

Depuis 12 ans, la Galerie du 9e art vous convie à un évènement annuel présentant la création américaine du début du XXe siècle à nos jours, cette année nous traversons les décennies de Richard Outcault à Matteo Scalera.

La richesse du comics américain est à retrouver sur nos murs : daily strip, sunday page, super-héros de Marvel et DC et bien d’autres trésors.

Retrouvez notre exposition annuelle explorant la richesse de la création du comics américains du début du XXe siècle à nos jours. Traversez les décennies et émerveillez-vous avec les plus grands noms de la bande dessinée américaine !

Du samedi 02 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00

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Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

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