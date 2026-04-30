LE FESTIVAL DES PLACES Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Samedi 2 mai – Place du Châtelet & Théâtre de la Ville

10h–11h30 : Atelier art & sport Poésie & ping pong (Hall du Théâtre de la Ville)

en partenariat avec le Paris Université Club

Poésie et sport se rencontrent dans des joutes ludiques, rythmées et ouvertes à toutes et tous.

en partenariat avec le Paris Université Club Poésie et sport se rencontrent dans des joutes ludiques, rythmées et ouvertes à toutes et tous. 11h30–13h : Atelier de danse avec Bruno Bouché / Ballet de l’Opéra national du Rhin

Un événement : atelier avec le directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin, autour du corps, du souffle et de son écriture chorégraphique.

Un événement : atelier avec le directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin, autour du corps, du souffle et de son écriture chorégraphique. 14h30–15h & 16h–16h30 : Performance Verticale de Poche – cie Retouramont

Quelle est la hauteur minimale pour la danse verticale ? Un spectacle qui importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude et offre au public un point de vue inédit au plus près du « miracle gravitaire ».

Quelle est la hauteur minimale pour la danse verticale ? Un spectacle qui importe au ras du sol ce qui d’habitude se situe en altitude et offre au public un point de vue inédit au plus près du « miracle gravitaire ». 18h30–20h30 : Concert / Bal avec Caravan Ti’bal d’André Minvielle

Un concert jubilatoire mêlant jazz, voix, occitan et improvisation dans une grande liberté.

19h–19h20 : Performance Totem – cie Retouramont (Hall du Théâtre de la Ville)

Une forme courte et aérienne, collective et poétique, autour de l’équilibre et du lien

Après le succès de son édition 2025 ayant rassemblé plus de 80 000 spectateurs, le Festival des Places revient en 2026 pour investir l’espace public et faire de la ville un terrain d’expériences artistiques ouvert à toutes et tous.

Porté par le Théâtre de la Ville, le festival propose chaque week-end des ateliers gratuits, spectacles et rencontres, favorisant le dialogue entre les disciplines, les générations et les cultures.

Le samedi 02 mai 2026

de 10h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T20:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26/samedi-2-mai



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