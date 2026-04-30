Atelier BD fanzine Coco cantine Paris

Atelier de dessin pour adultes, pour créer un petit fanzine sur le thème « manger », animé par l’artiste Biancanove. Pas de matériel ou compétences prérequis.

Atelier pour créer un petit fanzine dessiné en une soirée avec Biancanove.

Le vendredi 15 mai 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit sous condition

Atelier proposé à prix libre, qui comprend à la fois une participation à l’atelier et une adhésion à la Coco cantine.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T18:30:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris

https://www.helloasso.com/associations/coco-cantine/evenements/atelier-bd-fanzine bianca.9@hotmail.it



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