Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier BD fanzine Coco cantine Paris

Atelier BD fanzine Coco cantine Paris

Atelier BD fanzine Coco cantine Paris vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Coco cantine

Adresse : 29 rue du soleil

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : <p>Atelier proposé à prix libre, qui comprend à la fois une participation à l'atelier et une adhésion à la Coco cantine.</p>

Atelier de dessin pour adultes, pour créer un petit fanzine sur le thème « manger », animé par l’artiste Biancanove. Pas de matériel ou compétences prérequis.

Atelier pour créer un petit fanzine dessiné en une soirée avec Biancanove.
Le vendredi 15 mai 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit sous condition

Atelier proposé à prix libre, qui comprend à la fois une participation à l’atelier et une adhésion à la Coco cantine.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T18:30:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil  75020 Paris
https://www.helloasso.com/associations/coco-cantine/evenements/atelier-bd-fanzine bianca.9@hotmail.it


Afficher la carte du lieu Coco cantine et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)