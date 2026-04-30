Atelier BD fanzine Coco cantine Paris
Atelier BD fanzine Coco cantine Paris vendredi 15 mai 2026.
Atelier de dessin pour adultes, pour créer un petit fanzine sur le thème « manger », animé par l’artiste Biancanove. Pas de matériel ou compétences prérequis.
Atelier pour créer un petit fanzine dessiné en une soirée avec Biancanove.
Le vendredi 15 mai 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit sous condition
Atelier proposé à prix libre, qui comprend à la fois une participation à l’atelier et une adhésion à la Coco cantine.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T18:30:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00
Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris
https://www.helloasso.com/associations/coco-cantine/evenements/atelier-bd-fanzine bianca.9@hotmail.it
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