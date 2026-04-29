Festival Talk Tabou Media Maison de la Conversation Paris

Soirée festive dédiée à la valorisation de la scène artistique franco-sud-asiatique, en écho à l’épisode 14 du podcast Talk Tabou Média : « Créer malgré tout : quand l’art sud-asiatique devient un acte de représentation ». Cet événement vise à créer un espace de visibilité et de représentation à travers différentes formes artistiques.

La soirée débutera par un accueil du public dans une ambiance musicale mêlant sons commerciaux et inspirations sud-asiatiques, assurée par un DJ. Des stands de cuisine sud-asiatique seront également présents pour permettre au public de découvrir différentes spécialités.

Le programme se poursuivra avec une présentation du média, suivie de performances artistiques variées : démonstrations de danse par des groupes sud-asiatiques, prestations live de chanteurs interprétant leurs titres, ainsi qu’une exposition d’œuvres d’artistes visuels en parallèle.

La soirée se clôturera par un moment festif et dansant autour d’un DJ set, dans une atmosphère conviviale et immersive.

Date

Vendredi 15 mai 2026

Horaires

19h à 00h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Talk Tabou Media

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Vibrez aux rythmes sud-asiatiques lors d’une soirée festive célébrant la richesse et la créativité de la scène artistique sud-asiatique !

Le vendredi 15 mai 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-15T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T00:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/festival-talk-tabou-media-tickets-1988318391834?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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