Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris
Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris vendredi 15 mai 2026.
Salle d’orchestre
Conférence musicale par les élèves
de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao
du CRR de Paris et du conservatoire du 13e Maurice Ravel
Avec la participation des classes instrumentales et vocales de Claude Collet, Karine Godefroy, Charlotte Scohy, Carine Zarifian et Pierre Chépélov
Concert – conférence autour de la compositrice
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:30:00+02:00
Conservatoire Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 Paris
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