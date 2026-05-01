Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris

Salle d’orchestre

Conférence musicale par les élèves

de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao

du CRR de Paris et du conservatoire du 13e Maurice Ravel

Avec la participation des classes instrumentales et vocales de Claude Collet, Karine Godefroy, Charlotte Scohy, Carine Zarifian et Pierre Chépélov

Concert – conférence autour de la compositrice

Le vendredi 15 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:30:00+02:00

Conservatoire Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



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