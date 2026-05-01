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Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris

Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris

Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Maurice Ravel

Adresse : 67 avenue Edison

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Salle d’orchestre

Conférence musicale par les élèves
de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao
du CRR de Paris et du conservatoire du 13e Maurice Ravel
Avec la participation des classes instrumentales et vocales de Claude Collet, Karine Godefroy, Charlotte Scohy, Carine Zarifian et Pierre Chépélov

Concert – conférence autour de la compositrice
Le vendredi 15 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:30:00+02:00

Conservatoire Maurice Ravel 67 avenue Edison  75013 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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