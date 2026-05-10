Conférence – DES GRENIERS AUX DATA CENTERS : Stocker dans un monde de flux La Poste Rodier Paris
Conférence – DES GRENIERS AUX DATA CENTERS : Stocker dans un monde de flux La Poste Rodier Paris mercredi 13 mai 2026.
Dans le cadre de l’exposition Stock, cette conférence propose d’explorer les relations entre stock et flux, deux notions essentielles pour comprendre les transformations contemporaines de nos territoires, de nos économies et de nos modes de vie. Longtemps au cœur de l’organisation des sociétés, les espaces de réserve et de stockage prennent aujourd’hui de nouvelles formes, souvent invisibles mais omniprésentes : entrepôts logistiques, data centers, espaces de self-stockage.
Pensée en trois temps — Hier, Aujourd’hui, Demain — la soirée reviendra d’abord sur la grande histoire du stock, ses usages et son rôle dans le développement des villes et des échanges. Elle s’intéressera ensuite au fonctionnement actuel de la chaîne logistique, des infrastructures de transport aux bâtiments qui l’accompagnent, en interrogeant les modèles économiques et architecturaux qu’elle produit. Enfin, elle ouvrira une réflexion prospective sur les formes souhaitables des lieux de stockage de demain, plus sobres, plus durables et mieux intégrées aux quartiers comme aux paysages urbains.
À travers les regards croisés d’architectes, chercheurs et acteurs du secteur, cette rencontre invite à repenser ces architectures discrètes mais décisives, qui conditionnent nos capacités d’anticipation, de résilience et de transmission.
DÉROULÉ DE LA CONFÉRENCE
19h00 : Mot d’accueil
Camille Gehin, Directrice générale, La Poste Immobilier
Marion Waller, Directrice générale, Pavillon de l’Arsenal
19h10 : « Hier » – Moment d’entretien
David Abittan, modérateur de la conférence, fondateur du media Tema Archi
Paul Landauer, architecte et commissaire de l’exposition
19h25 : « Aujourd’hui » – Table ronde sur la logistique
Lucie Jouannard, architecte, Syvil architectures
Jonathan Sebbane, Directeur général, Sogaris
Temps d’échange avec le public
20h10 : « Demain » – Table ronde sur le futur souhaitable des entrepôts, data-center et self-stockage
Marine Kerboua, architecte, Grand 8, coopératrice du projet de la Bagagerie Troubadour.
Gwenola Wagon, enseignante-chercheuse et artiste
Temps d’échange avec le public
21h : Fin de l’événement
Soirée modérée par David Abittan, fondateur du media Tema.archi partenaire de l’exposition
Exposition avec le soutien de la Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris
Parrain de l’exposition, Sogaris
Partenaire de l’exposition, la Poste Immobilier
Partenaire média de l’exposition, Tema.archi
Photo ©Giaime Meloni
Dans le cadre de l’exposition STOCK : architectures de survie et de transmission
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00
La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/13354-des-greniers-aux-data-centers.html
Afficher la carte du lieu La Poste Rodier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Espoir 18 : J Lavoir Moderne Parisien Paris 10 mai 2026
- Bastien Ribot trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 10 mai 2026
- Salomon Buch, un jeune bundiste sous l’Occupation Mémorial de la Shoah Paris 10 mai 2026
- Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris 10 mai 2026
- Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris 11 mai 2026