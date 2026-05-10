Conférence – DES GRENIERS AUX DATA CENTERS : Stocker dans un monde de flux La Poste Rodier Paris

Dans le cadre de l’exposition Stock, cette conférence propose d’explorer les relations entre stock et flux, deux notions essentielles pour comprendre les transformations contemporaines de nos territoires, de nos économies et de nos modes de vie. Longtemps au cœur de l’organisation des sociétés, les espaces de réserve et de stockage prennent aujourd’hui de nouvelles formes, souvent invisibles mais omniprésentes : entrepôts logistiques, data centers, espaces de self-stockage.

Pensée en trois temps — Hier, Aujourd’hui, Demain — la soirée reviendra d’abord sur la grande histoire du stock, ses usages et son rôle dans le développement des villes et des échanges. Elle s’intéressera ensuite au fonctionnement actuel de la chaîne logistique, des infrastructures de transport aux bâtiments qui l’accompagnent, en interrogeant les modèles économiques et architecturaux qu’elle produit. Enfin, elle ouvrira une réflexion prospective sur les formes souhaitables des lieux de stockage de demain, plus sobres, plus durables et mieux intégrées aux quartiers comme aux paysages urbains.

À travers les regards croisés d’architectes, chercheurs et acteurs du secteur, cette rencontre invite à repenser ces architectures discrètes mais décisives, qui conditionnent nos capacités d’anticipation, de résilience et de transmission.

DÉROULÉ DE LA CONFÉRENCE

19h00 : Mot d’accueil

Camille Gehin, Directrice générale, La Poste Immobilier

Marion Waller, Directrice générale, Pavillon de l’Arsenal

19h10 : « Hier » – Moment d’entretien

David Abittan, modérateur de la conférence, fondateur du media Tema Archi

Paul Landauer, architecte et commissaire de l’exposition

19h25 : « Aujourd’hui » – Table ronde sur la logistique

Lucie Jouannard, architecte, Syvil architectures

Jonathan Sebbane, Directeur général, Sogaris

Temps d’échange avec le public

20h10 : « Demain » – Table ronde sur le futur souhaitable des entrepôts, data-center et self-stockage

Marine Kerboua, architecte, Grand 8, coopératrice du projet de la Bagagerie Troubadour.

Gwenola Wagon, enseignante-chercheuse et artiste

Temps d’échange avec le public

21h : Fin de l’événement

Soirée modérée par David Abittan, fondateur du media Tema.archi partenaire de l’exposition

Exposition avec le soutien de la Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris

Parrain de l’exposition, Sogaris

Partenaire de l’exposition, la Poste Immobilier

Partenaire média de l’exposition, Tema.archi

Photo ©Giaime Meloni

Dans le cadre de l’exposition STOCK : architectures de survie et de transmission

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/13354-des-greniers-aux-data-centers.html



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