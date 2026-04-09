Voix-là #5 : Récital de Pavla Radostová Centre tchèque de Paris Paris

Sur un air lyrique, le Centre tchèque vous convie au récital Pavla Radostová : émotions garanties !

La soprano tchèque Pavla Radostová a fait ses débuts sur la scène de l’Opéra d’État du Théâtre national dans les rôles d’Amor et de Clarine. Diplômée du Conservatoire de Brno et de la JAMU, elle se consacre à l’opéra ainsi qu’à la musique de la Renaissance, baroque et contemporaine. Dès son enfance, elle chante avec l’ensemble familial Musica Laetitia et collabore régulièrement comme soliste et chanteuse d’ensemble avec des formations prestigieuses en République tchèque et à l’étranger, participant souvent à des créations en première tchèque ou mondiale. Elle prend également part à des projets d’opéra de chambre et à des masterclasses internationales sous la direction de pédagogues tchèques et étrangers de renom.

David Mařatka, né en 2004, est un jeune pianiste franco-tchèque issu d’une famille de musiciens. Il étudie actuellement à l’Université des Arts de Vienne auprès d’Avedis Kouyoumdjian. Il commence le piano à l’âge de quatre ans et se produit très tôt dans des concours et cycles de concerts prestigieux, bénéficiant des conseils de musiciens renommés. Il se produit comme soliste et musicien de chambre et a participé à de nombreuses académies et festivals internationaux, notamment à Prades, Paris et Vienne. Avec son frère, le clarinettiste Yan Mařatka, il qui partage son univers musical dans un esprit familial et avec un style raffiné.

Pour ce 5ᵉ concert de la série Voix-là, nous avons le plaisir d’accueillir la soprano tchèque Pavla Radostová. Pour son récital parisien, elle sera accompagnée au piano par le jeune prodige David Mařatka.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€ / tarif réduit 10€.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:00:00+02:00_2026-05-13T22:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

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