Don Quijote de la Mancha à Paris APOLLO THEATRE PARIS

Le Théâtre du Héron a le plaisir de vous présenter la tournée française du chef-d’œuvre de Miguel de Cervantes, Don Quichotte de la Manche. Cette production, fruit d’une collaboration de plus de dix ans entre le TNT Theatre et le Teatro Espressivo du Costa Rica, propose une adaptation à la fois profonde et divertissante, destinée tant aux élèves qu’au grand public.

Sur une bande-son de flamenco entraînante, les aventures comiques et tragiques de Don Quichotte et de son fidèle écuyer Sancho Panza prennent vie. Écrite en espagnol moderne, cette mise en scène très visuelle adopte une structure de « livre dans le livre » qui permet d’explorer les scènes emblématiques de l’œuvre — des moulins à vent à la quête de Dulcinée — tout en restant accessible aux spectateurs de tous niveaux.

À travers ce voyage, la pièce révèle toute la dualité du héros et célèbre les valeurs humaines de loyauté et de compassion.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour ce voyage inoubliable avec nos comédiens!

Théâtre en langue espagnole, Don Quijote de la Mancha est joué à Paris avec le soutien de l’Ambassade d’Espagne, le 13 mai à l’Apollo Théâtre. Puis tournée internationale.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h00 à 20h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-13T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:00:00+02:00_2026-05-13T20:30:00+02:00

APOLLO THEATRE 18 rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS

+33780781466 fed@artednet.com



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