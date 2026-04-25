2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris
2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris lundi 25 mai 2026.
Lundi 25 Mai de Pentecôte à 16h : Férié
Seconde et Dernière opportunité pour assister à Ce concert au programme Exceptionnel & Rare !
2 Cantates Rares – Inédites de HAENDEL
pour Soprano, Hautbois et Orchestre à cordes
» Alpestre monte » & » Venus and Adonis »
partitions retrouvées dans les année 1980 et 2000 à Londres et furent données en concert officiel de re-création début 2000 par le Royal Academy of Music de Londres. L’événement a suscité un vif intérêt, car il s’agissait de 2 œuvres inconnues d’un compositeur majeur du baroque; le public compara de suite leur écriture d’une grande beauté; similaire à son Célèbre Gloria !
Programme complété par
MOZART : Ouverture des Noces de Figaro pour Orchestre seul
David ALAN-NIHIL : 2 airs Sacrés : Spectemus puerum – Luna sub nocte : pour Soprano, Hautbois et Orchestre
par Les musiciens du – JANUS ACADEMY ORCHESTRA –
et les Solistes
– Géraldine CASEY, Soprano
Sa voix étendue rayonne dans beaucoup de production au Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Opéras de St Pétersbourg, Varsovie, Shanghaï …
– Guillaume Retail, Hautbois
Soliste international Professionnel, il joue au sein des orchestres prestigieux: Pasdeloup, Divertimento, Colonne…
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Dernière opportunité pour assister à ce concert au programme exceptionnel et rare ! Pour Soprano, Hautbois et Orchestre à cordes, partitions retrouvées dans les année 1980 et 2000 à Londres.
Le lundi 25 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les concerts ne sont pas gratuits
Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire)
Par respect du travail de qualité des musiciens.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-25T16:00:00+02:00_2026-05-25T17:00:00+02:00
Couvent de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/330746-le-couvent-de-l-annonciation-decouvrez-cette-eglise-et-son-cloitre-secret-au-coeur-de-paris-8e
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