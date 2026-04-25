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2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris

2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris

2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris lundi 25 mai 2026.

Lieu : Couvent de l'Annonciation

Adresse : 222 rue du Fbg St Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : <p><strong>Les concerts ne sont pas gratuits  </strong></p><p><strong>Un don respectueux de 8€ par personne </strong><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire) </strong></p><p><strong>Par respect du travail de qualité des musiciens. </strong> </p>

Lundi 25 Mai de Pentecôte à 16h : Férié

Seconde et Dernière opportunité pour assister à Ce concert au programme Exceptionnel & Rare !

2 Cantates Rares – Inédites de HAENDEL

pour Soprano, Hautbois et Orchestre à cordes

 » Alpestre monte  » &  » Venus and Adonis »

partitions retrouvées dans les année 1980 et 2000 à Londres et furent données en concert officiel de re-création début 2000 par le Royal Academy of Music de Londres. L’événement a suscité un vif intérêt, car il s’agissait de 2 œuvres inconnues d’un compositeur majeur du baroque; le public compara de suite leur écriture d’une grande beauté; similaire à son Célèbre Gloria !

Programme complété par

MOZART : Ouverture des Noces de Figaro pour Orchestre seul

David ALAN-NIHIL : 2 airs Sacrés : Spectemus puerum – Luna sub nocte : pour Soprano, Hautbois et Orchestre

par Les musiciens du – JANUS ACADEMY ORCHESTRA –

et les Solistes

Géraldine CASEY, Soprano

Sa voix étendue rayonne dans beaucoup de production au Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Opéras de St Pétersbourg, Varsovie, Shanghaï …

– Guillaume Retail, Hautbois

Soliste international Professionnel, il joue au sein des orchestres prestigieux: Pasdeloup, Divertimento, Colonne…

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Dernière opportunité pour assister à ce concert au programme exceptionnel et rare ! Pour Soprano, Hautbois et Orchestre à cordes, partitions retrouvées dans les année 1980 et 2000 à Londres.
Le lundi 25 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Les concerts ne sont pas gratuits  

Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de carte bancaire) 

Par respect du travail de qualité des musiciens.  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-25T16:00:00+02:00_2026-05-25T17:00:00+02:00

Couvent de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/330746-le-couvent-de-l-annonciation-decouvrez-cette-eglise-et-son-cloitre-secret-au-coeur-de-paris-8e


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