Exposition à l’Atelier 11 Cité Falguière: Rhythm of Forms Atelier 11 Paris

À l’occasion du 150e anniversaire de Constantin Brancusi, L’AiR Arts vous invite à découvrir une exposition, née d’un atelier de création consacré au dessin d’après modèle vivant. Pendant un week-end, les participants ont exploré l’héritage du sculpteur, guidés par les résidentes de L’AiR Arts, l’artiste et enseignante Chloe Briggs, ainsi que l’artiste et modèle ioi Choi. L’exposition qui en découle dévoile aujourd’hui ces recherches sensibles et incarnées au sein du mythique Atelier 11.

Brancusi a fait ses débuts à la Cité Falguière au début du XXe siècle, et aujourd’hui, cet héritage se perpétue dans le dernier atelier encore en activité, fondé une année avant sa naissance. S’inspirant de la tradition du dessin d’après modèle vivant, cet atelier part du principe que le dessin est indissociable de la sculpture : c’est une manière d’explorer la forme, le volume et le mouvement avant même de toucher la matière. C’est cette même curiosité pour le corps, la ligne et l’espace que cet atelier vous invite à redécouvrir.

La musique et la danse occupaient une place centrale dans la vie de Brancusi. Plusieurs danseuses venues à Paris lui rendaient régulièrement visite dans son atelier, parmi lesquelles Lizica Codréano, qu’il photographia en 1922 en train de danser sur les Gymnopédies d’Erik Satie, et Florence Meyer, dont l’amitié avec le sculpteur dura vingt-cinq ans. Ces interactions entre le mouvement, le son et la forme sculptée constituent l’un des aspects les plus vivants et les plus caractéristiques de sa carrière.

L’exposition est ainsi l’aboutissement d’un processus collectif : un moment de restitution autant que de célébration. En ouvrant ses portes au public, l’Atelier 11 prolonge l’expérience de l’atelier et invite à une rencontre vivante avec les œuvres, les artistes et un héritage toujours en mouvement.

L’AiR Arts est fier de la diversité des origines de ses résidents et de la variété des perspectives qu’ils apportent à l’Atelier 11. Bien que nous ne soyons pas responsables des opinions personnelles exprimées par les participants, nous restons attachés à un environnement inclusif où tous les hôtes, résidents et invités sont traités avec respect.

À l’occasion du 150e anniversaire de Constantin Brancusi, L’AiR Arts vous invite à découvrir une exposition, née d’un atelier de création consacré au dessin d’après modèle vivant. Pendant un week-end, les participants ont exploré l’héritage du sculpteur, guidés par les résidentes de L’AiR Arts, l’artiste et enseignante Chloe Briggs, ainsi que l’artiste et modèle ioi Choi. L’exposition qui en découle dévoile aujourd’hui ces recherches sensibles et incarnées au sein du mythique Atelier 11.

Le dimanche 17 mai 2026

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T17:00:00+02:00_2026-05-17T20:00:00+02:00

Atelier 11 11 Cité Falguière 75015 Paris

https://www.lairarts.com/rhythm-of-forms.html atelier@lairarts.com



Afficher la carte du lieu Atelier 11 et trouvez le meilleur itinéraire

