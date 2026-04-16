En avant-première

Produit par Maud Gangler

France, documentaire, 58 min, Capa Presse, avec la participation de France Télévision, 2026.

Père fondateur de la sexologie moderne, militant pour les droits des homosexuels, le médecin Magnus Hirschfeld (1868‑1935) fonde en 1919, à Berlin, un lieu unique au monde, le tout premier Institut de sexologie, qui promeut notamment l’éducation sexuelle des masses et rebat les cartes de l’identité sexuelle et du genre. Surnommé « le Juif le plus dangereux d’Allemagne » par Hitler, Hirschfeld incarne tout ce qu’honnit le régime nazi. Ce film exhume son héritage, à l’avant-garde de combats qui n’ont jamais été aussi actuels.

En présence de Noémie Mayaudon et de Nicolas Patin, maître de conférence en histoire contemporaine à l’université Bordeaux-Montaigne.

Animée par Matthias Steinle, maître de conférences en études cinématographiques à l’université Sorbonne Nouvelle.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

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Dans le cadre de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

Le dimanche 17 mai 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T17:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/magnus-hirschfeld-le-einstein-du-sexe-de-noemie-mayaudon-et-anne-lorriere +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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