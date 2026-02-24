Murdo Mitchell en concert au Supersonic (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Murdo Mitchell en concert !

MURDO MITCHELL

(Indie folk · Glasgow, UK)

Le chanteur-compositeur écossais Murdo Mitchell enchaîne après une série de concerts à guichets fermés avec une nouvelle série de spectacles en tête d’affiche en mai 2026 !

Ayant déjà assuré les premières parties de Glen Hansard, John Vincent III et Katie Tunstall à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, Murdo se forge rapidement une réputation comme l’un des artistes les plus électrisants de la scène acoustique.

Le lundi 25 mai 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 15.97 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

