Les Fleurs Noires Studio de l’Ermitage Paris

Oubliez le tango classique pour en découvrir une version contemporaine, proposée par l’ensemble féminin Les Fleurs Noires. À travers ses créations, la compositrice et pianiste argentine Andrea Marsili explore de nouveaux timbres, de nouvelles possibilités d’expression et d’improvisation, ainsi que des procédés et matériaux empruntés à d’autres univers, tels que la musique expérimentale, le post-minimalisme ou le jazz.

Les Fleurs Noires & artistes invités :

– Percussions : Vanesa Garcia et Minino Garay

– Voix : Mandy Lerouge et Aureliano Marin

– Guitare : Tomas Gubitsch

Sortie de l’album : Tangos aumentados (Paraty – 2026).

Le mardi 14 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T20:30:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/les-fleurs-noires https://www.facebook.com/profile.php?id=61572899841827 https://www.facebook.com/profile.php?id=61572899841827



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

