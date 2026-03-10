Les Fleurs Noires Studio de l’Ermitage Paris
Les Fleurs Noires Studio de l’Ermitage Paris mardi 14 avril 2026.
Oubliez le tango classique pour en découvrir une version contemporaine, proposée par l’ensemble féminin Les Fleurs Noires. À travers ses créations, la compositrice et pianiste argentine Andrea Marsili explore de nouveaux timbres, de nouvelles possibilités d’expression et d’improvisation, ainsi que des procédés et matériaux empruntés à d’autres univers, tels que la musique expérimentale, le post-minimalisme ou le jazz.
Les Fleurs Noires & artistes invités :
– Percussions : Vanesa Garcia et Minino Garay
– Voix : Mandy Lerouge et Aureliano Marin
– Guitare : Tomas Gubitsch
Sortie de l’album : Tangos aumentados (Paraty – 2026).
Le mardi 14 avril 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 16 à 20 euros.
Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
