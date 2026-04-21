NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS
NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS mardi 21 avril 2026.
AU PROGRAMME :
Entraînement intensif : fondamentaux, techniques avancées & stratégie, préparation physique & mentale, infrastructures de qualité NBA.
Seidou N’Joya Dr Grind en direction et Chris Oliver en Head Coach.
Avec d’anciens joueurs NBA, prépa mental, shooting, et surprises !
Infos pratiques
Dates : 21-23 Avril 2026
Lieu :Halle carpentier, Paris 13
Tarif : 399€
Contact : admin@nbabasketballschoolfrance.com
Tel: +33649505222
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Rejoignez l’expérience ultime de basketball et entraînez-vous avec des coachs certifiés NBA dans un environnement professionnel et inspirant.
Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 09h30 à 17h00
payant
https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00
Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS
https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/ +33649505222 admin@nbabasketballschoolfrance.com
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