NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS

AU PROGRAMME :

Entraînement intensif : fondamentaux, techniques avancées & stratégie, préparation physique & mentale, infrastructures de qualité NBA.

Seidou N’Joya Dr Grind en direction et Chris Oliver en Head Coach.

Avec d’anciens joueurs NBA, prépa mental, shooting, et surprises !

Infos pratiques

Dates : 21-23 Avril 2026

Lieu :Halle carpentier, Paris 13

Tarif : 399€

Contact : admin@nbabasketballschoolfrance.com

Tel: +33649505222

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Rejoignez l’expérience ultime de basketball et entraînez-vous avec des coachs certifiés NBA dans un environnement professionnel et inspirant.

Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 09h30 à 17h00

payant

https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00

Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS

https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/ +33649505222 admin@nbabasketballschoolfrance.com



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