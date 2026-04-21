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NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS

NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS

NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS mardi 21 avril 2026.

Lieu : Centre sportif Georges Carpentier

Adresse : 81 boulevard Masséna

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : <p>https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/</p>

AU PROGRAMME :

Entraînement intensif : fondamentaux, techniques avancées & stratégie, préparation physique & mentale, infrastructures de qualité NBA.

Seidou N’Joya Dr Grind en direction et Chris Oliver en Head Coach.

Avec d’anciens joueurs NBA, prépa mental, shooting, et surprises !

Infos pratiques

Dates : 21-23 Avril 2026

Lieu :Halle carpentier, Paris 13

Tarif : 399€
Contact : admin@nbabasketballschoolfrance.com

Tel: +33649505222

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Rejoignez l’expérience ultime de basketball et entraînez-vous avec des coachs certifiés NBA dans un environnement professionnel et inspirant.
Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi
de 09h30 à 17h00
payant

https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T12:30:00+02:00
fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00

Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna  75013 PARIS
https://nbabasketballschoolfrance.com/camps-2/ +33649505222 admin@nbabasketballschoolfrance.com


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