Stage de création de podcast des Petits reporters des sciences Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Les enfants, de 9 à 12 ans, se rencontrent autour de questions scientifiques, à

l’occasion d’une semaine de stage pendant les vacances scolaires. Ils

développent un raisonnement scientifique ainsi qu’une pratique de

journaliste, en allant interviewer des chercheurs et chercheuses et en

visitant des lieux insolites, culturels et/ou scientifiques (la journée de visite peut être plus longue que les autres jours de la semaine, les horaires seront précisés aux participant.e.s).

Sur inscription

Les podcasts sont écrits, enregistrés, et mis en musique par les enfants. Une restitution publique permet d’écouter le podcast final et de découvrir toutes les étapes de préparation du podcast.

Les podcasts précédents sont à écouter sur

Vodio

Deezer

Spotify

Venez créer un podcast sur le thème de l’astronomie pendant 4 jours (21 au 24 avril) avec les médiathèques Virginia Woolf, Jean-Pierre Melville, l’association des Petits Débrouillards et la radio Olympiades !

Du mardi 21 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires au 01 44 08 12 71 ou mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public enfants. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T13:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T13:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T13:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/



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