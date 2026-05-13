Initiation au chant diphonique – Atelier avec Shagan Théâtre Mandapa Paris
Initiation au chant diphonique – Atelier avec Shagan Théâtre Mandapa Paris dimanche 31 mai 2026.
Initiation au chant diphonique – Atelier avec Shagan Théâtre Mandapa Paris Dimanche 31 mai, 10h00 40 euros pour 3 heures
Venez explorer votre voix comme un véritable outil de transformation.
Laissez vibrer ce qui sommeille en vous, libérez les émotions enfouies et découvrez des espaces de résonance insoupçonnés.
Nous harmoniserons notre souffle, apprendrons à imiter les sons des oiseaux et des animaux, afin d’éveiller les capacités naturelles de notre voix et de retrouver notre lien profond avec la nature.
Le cœur de l’atelier sera consacré à la pratique des trois principaux styles de chant diphonique :
— les sons graves,
— les timbres moyens,
— Et les harmoniques aiguës.
L’atelier sera guidé par Vladislav Shagan, musicien multi-instrumentiste, chanteur et maître de chant diphonique.
Il a étudié auprès du chaman sibérien Nikolay Oorzhak, ainsi qu’auprès de maîtres de Touva, de l’Altaï, de la Bouratie et de Mongolie.
Une expérience vibratoire, profonde et vivante — un voyage intérieur au cœur du son.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T13:00:00.000+02:00
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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/initiation-au-chant-diphonique-3 0145899900
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00
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