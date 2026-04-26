Aux frontières du genre : renouveler les imaginaires Centre Wallonie-Bruxelles/Paris Paris

Audacieuses, libres ou inattendues, les créations d’artistes et auteur·rices trans révèlent une quête d’imaginaire et de liberté quelle que soit leur forme. En s’adossant au réel pour incarner la complexité des genres, elles célèbrent, sans cacher les obstacles existants, le foisonnement des possibles. Les fenêtres qu’ouvrent les artistes trans bousculent-elles, au-delà des codes, les imaginaires ?

Avec

Juliet Drouar , auteur et spécialiste des questions de domination. A publié Cui-Cui (Seuil, 2025) et Sortir de l’hétérosexualité (Ponts, 2025)

, auteur et spécialiste des questions de domination. A publié Cui-Cui (Seuil, 2025) et Sortir de l’hétérosexualité (Ponts, 2025) Jul Maroh , artiste transféministe. A publié la BD Boutonné en jalousie (Le Lombard, 2025)

, artiste transféministe. A publié la BD Boutonné en jalousie (Le Lombard, 2025) Lylybeth Merle, metteuse en scène, performeuse drag et militante queer, autrice d’Échardes (éditions L’Arbre de Diane, 2026)

Modération par Romarin Arnaud, doctorant en littérature comparée et chargé d’enseignement à l’université Sorbonne Paris Nord. Ses recherches portent sur les représentations de la transidentité dans les romans contemporains pour adolescent·es.

Dans le cadre du cycle de conférences « Transidentités & société : normes, minorités, créations », la Bibliothèque publique d’information et le Centre Wallonie-Bruxelles proposent une dernière rencontre autour de la création artistique des personnes trans.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Inscription conseillée par mail à reservation@cwb.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles/Paris 127 – 129 rue Saint Martin 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (156m)

Bus -> 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (109m)

Vélib -> Centre Georges Pompidou (107.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://agenda.bpi.fr/evenement/aux-frontieres-du-genre-renouveler-les-imaginaires/ contact.communication@bpi.fr



Afficher la carte du lieu Centre Wallonie-Bruxelles/Paris et trouvez le meilleur itinéraire

