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Aux frontières du genre : renouveler les imaginaires Centre Wallonie-Bruxelles/Paris Paris

Aux frontières du genre : renouveler les imaginaires Centre Wallonie-Bruxelles/Paris Paris

Aux frontières du genre : renouveler les imaginaires Centre Wallonie-Bruxelles/Paris Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Centre Wallonie-Bruxelles/Paris

Adresse : 127 - 129 rue Saint Martin

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : <p>Inscription conseillée par mail à reservation@cwb.fr  </p>

Audacieuses, libres ou inattendues, les créations d’artistes et auteur·rices trans révèlent une quête d’imaginaire et de liberté quelle que soit leur forme. En s’adossant au réel pour incarner la complexité des genres, elles célèbrent, sans cacher les obstacles existants, le foisonnement des possibles. Les fenêtres qu’ouvrent les artistes trans bousculent-elles, au-delà des codes, les imaginaires ?

Avec

  • Juliet Drouar, auteur et spécialiste des questions de domination. A publié Cui-Cui (Seuil, 2025) et Sortir de l’hétérosexualité (Ponts, 2025)
  • Jul Maroh, artiste transféministe. A publié la BD Boutonné en jalousie (Le Lombard, 2025)
  • Lylybeth Merle, metteuse en scène, performeuse drag et militante queer, autrice d’Échardes (éditions L’Arbre de Diane, 2026)

Modération par Romarin Arnaud, doctorant en littérature comparée et chargé d’enseignement à l’université Sorbonne Paris Nord. Ses recherches portent sur les représentations de la transidentité dans les romans contemporains pour adolescent·es.

Dans le cadre du cycle de conférences « Transidentités & société : normes, minorités, créations », la Bibliothèque publique d’information et le Centre Wallonie-Bruxelles proposent une dernière rencontre autour de la création artistique des personnes trans.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit

Inscription conseillée par mail à reservation@cwb.fr  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles/Paris 127 – 129 rue Saint Martin  75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (156m)
Bus -> 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (109m)
Vélib -> Centre Georges Pompidou (107.21m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://agenda.bpi.fr/evenement/aux-frontieres-du-genre-renouveler-les-imaginaires/ contact.communication@bpi.fr


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