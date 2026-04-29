Concert-conférence : Christiane Eda-Pierre, Ambassadrice du chant français Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
Concert-conférence : Christiane Eda-Pierre, Ambassadrice du chant français Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris mercredi 13 mai 2026.
« Je suis une chanteuse martiniquaise, de nationalité française et qui chante dans le monde » — Christiane Eda‑Pierre
À travers un programme mêlant airs et mélodies de Ravel, Berlioz, Chabrier, Milhaud, Fauré, Offenbach, Duparc et Clapisson, ce concert réunit d’anciens élèves et amis de la chanteuse, ainsi que les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot.
Une occasion unique de redécouvrir une artiste exceptionnelle et un répertoire emblématique, dans un esprit de transmission et de partage.
Participeront à cette soirée :
- Cécile Achille, soprano
- Marie‑Claude Bottius, soprano
- Matthieu Lécroart, baryton
- Jeff Cohen, piano
- Masumi Fukaya, piano
- Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot
(Conservatoire municipal Mozart du Centre)
Soirée Hommage à Christiane Eda-Pierre
– Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot du Conservatoire municipal Mozart du Centre rendent hommage à la grande soprano Christiane Eda‑Pierre, en mettant en lumière l’héritage artistique et le répertoire qui lui étaient chers.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
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