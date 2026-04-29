Concert-conférence : Christiane Eda-Pierre, Ambassadrice du chant français Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

« Je suis une chanteuse martiniquaise, de nationalité française et qui chante dans le monde » — Christiane Eda‑Pierre

À travers un programme mêlant airs et mélodies de Ravel, Berlioz, Chabrier, Milhaud, Fauré, Offenbach, Duparc et Clapisson, ce concert réunit d’anciens élèves et amis de la chanteuse, ainsi que les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot.

Une occasion unique de redécouvrir une artiste exceptionnelle et un répertoire emblématique, dans un esprit de transmission et de partage.

Participeront à cette soirée :

Cécile Achille , soprano

, soprano Marie‑Claude Bottius , soprano

, soprano Matthieu Lécroart , baryton

, baryton Jeff Cohen , piano

, piano Masumi Fukaya , piano

, piano Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot

(Conservatoire municipal Mozart du Centre)

Soirée Hommage à Christiane Eda-Pierre



– Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot du Conservatoire municipal Mozart du Centre rendent hommage à la grande soprano Christiane Eda‑Pierre, en mettant en lumière l’héritage artistique et le répertoire qui lui étaient chers.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris



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