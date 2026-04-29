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Concert-conférence : Christiane Eda-Pierre, Ambassadrice du chant français Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Concert-conférence : Christiane Eda-Pierre, Ambassadrice du chant français Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Concert-conférence : Christiane Eda-Pierre, Ambassadrice du chant français Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Adresse : 8 porte Saint Eustache

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : <p>Dans la limite des places disponibles</p>

« Je suis une chanteuse martiniquaise, de nationalité française et qui chante dans le monde » Christiane Eda‑Pierre

À travers un programme mêlant airs et mélodies de Ravel, Berlioz, Chabrier, Milhaud, Fauré, Offenbach, Duparc et Clapisson, ce concert réunit d’anciens élèves et amis de la chanteuse, ainsi que les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot.

Une occasion unique de redécouvrir une artiste exceptionnelle et un répertoire emblématique, dans un esprit de transmission et de partage.

Participeront à cette soirée :

  • Cécile Achille, soprano
  • Marie‑Claude Bottius, soprano
  • Matthieu Lécroart, baryton
  • Jeff Cohen, piano
  • Masumi Fukaya, piano
  • Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot
    (Conservatoire municipal Mozart du Centre)

Soirée Hommage à Christiane Eda-Pierre

– Les élèves de la classe de chant d’Alexandrine Lerouge‑Monnot du Conservatoire municipal Mozart du Centre rendent hommage à la grande soprano Christiane Eda‑Pierre, en mettant en lumière l’héritage artistique et le répertoire qui lui étaient chers.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit

Dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache  75001 Paris


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