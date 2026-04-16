BenArt Ensemble ft. Baptiste Herbin x Honnet Brothers New Morning Paris
BenArt Ensemble ft. Baptiste Herbin x Honnet Brothers New Morning Paris mercredi 13 mai 2026.
Le New Morning accueille la Soirée du Label BenArt Records, dédiée au live, aux rencontres artistiques et à la création collective.Porté par une vision ouverte et contemporaine du jazz, BenArt Records réunit sur scène les projets emblématiques de son catalogue pour une soirée placée sous le signe du groove et de l’improvisation.- BenArt Ensemble feat. Baptiste Herbin, projet naissant, propose une musique organique et puissante, nourrie par l’écriture collective et l’interaction entre les musiciens.- The Honnet Brothers, duo incontournable de la scène soul-jazz actuelle, reconnus pour leur énergie communicative et leurs performances scéniques intenses. Ils accueillent comme invité Julien Lourau, saxophoniste majeur du jazz français en invité spécial.Pensée comme une label night, cette soirée met en lumière le dialogue entre les artistes, les croisements d’univers et l’esprit du live, dans la grande tradition du New Morning.Une date unique, entre jazz, funk et musiques du monde.
Le New Morning accueille la Soirée du Label BenArt Records, dédiée au live, aux rencontres artistiques et à la création collective.Porté par une vision ouverte et contemporaine du jazz, BenArt Records
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 23h30
payant Tarif normal : 25 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T23:30:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260513-7296-benart-ensemble-ft-baptiste-herbin-x-honnet-brothers.html
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