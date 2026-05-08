Fête de la Bretagne : la Mission Bretonne anime le 14e du 14 au 24 mai ! Mission Bretonne – Ti ar Vretoned Paris

La 18e édition de la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh se tiendra du 14 au 24 mai 2026 !

3 événements incontournables ponctueront cet événement : le traditionnel Crêp’Noz boulevard Edgar Quinet le jeudi 14 mai de 12h à 23h (entrée gratuite), le Grand Fest-Noz à la salle des Fêtes du 14ème arrondissement le vendredi 15 mai de 18h30 à minuit, et un concert-Fest-Noz d’Annie Ebrel le samedi 16 mai de 18h30 à minuit dans les locaux de la Mission Bretonne (22 rue Delambre, 75014 Paris.)

Sans oublier le mercredi des enfants : initiation à la danse bretonne et spectacle de contes le 20 mai (entrée libre) !

Programme complet :

Jeudi 14 mai de 12h à 23h

Crêp’Noz, Fest-Deiz et village des stands, boulevard Edgar Quinet, 75014. Entrée libre.

Vendredi 15 mai :

17h : Initiation aux danses bretonnes dans la salle des fêtes de la Mairie du 14ème. Entrée libre.

18h30 à 00h : Grand Fest-Noz à la salle des Fêtes de la Mairie du 14ème.

Samedi 16 mai : de 18h30 à 00h, concert fest-Noz avec Annie Ebrel Quartet à la Mission Bretonne.



Dimanche 17 mai :

10h : Balade contée, départ à 10h Porte d’Orléans, devant le restaurant Le Poinçon, 124 avenue du Général Leclerc. Participation libre.

19h : Hommage à Anatole Le Bras à la Mission Bretonne : diffusion à 19h du documentaire réalisé par Jean-Jacques Monnier et Loïc Chapron, suivi d’un débat avec les producteurs, puis d’une veillée contes à 21h autour des collectages réalisés par Anatole Le Braz. Participation libre.

Lundi 18 mai : à partir de 20h30 soirée cinéma à la Mission Bretonne. Projection de « Malo fait du vélo », court métrage réalisé par Yannick Muller, et de « Botoù-koad dre-dan / Les sabots électriques », documentaire de Soazig Daniellou, en breton sous-titré. Participation libre.



Mardi 19 mai : à partir de 19h30, conférence « Cette langue barbare… » de Gaël Billien à la Mission Bretonne sur les gloires er déboires de la langue bretonne, suivie d’un karaoké en breton. Participation libre.



Mercredi 20 mai : Journée des enfants :

15h, initiation à la danse pour les enfants par Sylvie Minard à la Mission Bretonne. Entrée libre.

16h30, spectacle de contes pour les enfants à partir de 6 ans « Redondaine » par Gigi Bigot, bibliothèque Benoîte Groult, 25 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris. Entrée libre.

Jeudi 21 mai : Soirée danse folk à la Mission Bretonne.

19h30, atelier danses du Morvan et du Poitou, animé par Julien Wieser, Paris Bal Folk.

20h30, bal avec Tunnel. A 22h, boeuf trad. Entrée libre.

Samedi 23 mai : à partir de 18h, soirée et Fest-Noz de clôture des festivités de la Fête de la Bretagne 2026 à la Mission Bretonne.

Plus d’informations sur la programmation et les tarifs sur le site de la Mission Bretonne : https://www.missionbretonne.bzh/agenda/

10 jours de fête pour célébrer et partager la culture bretonne à Paris

Du jeudi 14 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

payant

Plus d’informations concernant les tarifs sur le site de la Mission Bretonne, rubrique « agenda »

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mission Bretonne – Ti ar Vretoned 22 rue Delambre 75014 Paris

https://www.missionbretonne.bzh/agenda/ +33143352641 contact@missionbretonne.bzh



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