Fête de la Bretagne : la Mission Bretonne anime le 14e du 14 au 24 mai ! Mission Bretonne – Ti ar Vretoned Paris
Fête de la Bretagne : la Mission Bretonne anime le 14e du 14 au 24 mai ! Mission Bretonne – Ti ar Vretoned Paris jeudi 14 mai 2026.
La 18e édition de la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh se tiendra du 14 au 24 mai 2026 !
3 événements incontournables ponctueront cet événement : le traditionnel Crêp’Noz boulevard Edgar Quinet le jeudi 14 mai de 12h à 23h (entrée gratuite), le Grand Fest-Noz à la salle des Fêtes du 14ème arrondissement le vendredi 15 mai de 18h30 à minuit, et un concert-Fest-Noz d’Annie Ebrel le samedi 16 mai de 18h30 à minuit dans les locaux de la Mission Bretonne (22 rue Delambre, 75014 Paris.)
Sans oublier le mercredi des enfants : initiation à la danse bretonne et spectacle de contes le 20 mai (entrée libre) !
Programme complet :
Jeudi 14 mai de 12h à 23h
Crêp’Noz, Fest-Deiz et village des stands, boulevard Edgar Quinet, 75014. Entrée libre.
Vendredi 15 mai :
- 17h : Initiation aux danses bretonnes dans la salle des fêtes de la Mairie du 14ème. Entrée libre.
- 18h30 à 00h : Grand Fest-Noz à la salle des Fêtes de la Mairie du 14ème.
Samedi 16 mai : de 18h30 à 00h, concert fest-Noz avec Annie Ebrel Quartet à la Mission Bretonne.
Dimanche 17 mai :
- 10h : Balade contée, départ à 10h Porte d’Orléans, devant le restaurant Le Poinçon, 124 avenue du Général Leclerc. Participation libre.
- 19h : Hommage à Anatole Le Bras à la Mission Bretonne : diffusion à 19h du documentaire réalisé par Jean-Jacques Monnier et Loïc Chapron, suivi d’un débat avec les producteurs, puis d’une veillée contes à 21h autour des collectages réalisés par Anatole Le Braz. Participation libre.
Lundi 18 mai : à partir de 20h30 soirée cinéma à la Mission Bretonne. Projection de « Malo fait du vélo », court métrage réalisé par Yannick Muller, et de « Botoù-koad dre-dan / Les sabots électriques », documentaire de Soazig Daniellou, en breton sous-titré. Participation libre.
Mardi 19 mai : à partir de 19h30, conférence « Cette langue barbare… » de Gaël Billien à la Mission Bretonne sur les gloires er déboires de la langue bretonne, suivie d’un karaoké en breton. Participation libre.
Mercredi 20 mai : Journée des enfants :
- 15h, initiation à la danse pour les enfants par Sylvie Minard à la Mission Bretonne. Entrée libre.
- 16h30, spectacle de contes pour les enfants à partir de 6 ans « Redondaine » par Gigi Bigot, bibliothèque Benoîte Groult, 25 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris. Entrée libre.
Jeudi 21 mai : Soirée danse folk à la Mission Bretonne.
- 19h30, atelier danses du Morvan et du Poitou, animé par Julien Wieser, Paris Bal Folk.
- 20h30, bal avec Tunnel. A 22h, boeuf trad. Entrée libre.
Samedi 23 mai : à partir de 18h, soirée et Fest-Noz de clôture des festivités de la Fête de la Bretagne 2026 à la Mission Bretonne.
Plus d’informations sur la programmation et les tarifs sur le site de la Mission Bretonne : https://www.missionbretonne.bzh/agenda/
10 jours de fête pour célébrer et partager la culture bretonne à Paris
Du jeudi 14 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
payant
Plus d’informations concernant les tarifs sur le site de la Mission Bretonne, rubrique « agenda »
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00
Date(s) :
Mission Bretonne – Ti ar Vretoned 22 rue Delambre 75014 Paris
https://www.missionbretonne.bzh/agenda/ +33143352641 contact@missionbretonne.bzh
Afficher la carte du lieu Mission Bretonne – Ti ar Vretoned et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation à la modélisation 3D avec Blender, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- Matsuri au Parc Floral de Paris : une immersion totale au cœur du Japon Parc Floral de Paris Paris 8 mai 2026
- Stage danse indienne : Bharatanatyam. Théâtre La Boutonnière PARIS 8 mai 2026
- Programmation créative avec Micro:bit, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026