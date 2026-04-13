Opéra Bastille – déambulation libre ou accompagnée, Opéra Bastille, Paris

Opéra Bastille – déambulation libre ou accompagnée Samedi 9 mai, 10h00 Opéra Bastille Paris

Entrée libre pour se promener, réservations obligatoires pour les ateliers de l’Opéra Bastille, à partir du 5 mai à 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:15:00+02:00

Le samedi 9 mai visitez librement ou de manière accompagnée le théâtre de la fin du siècle dernier, tout de verre et de marbre. Mastercalsse et ateliers sont proposés- de 10h à 17h (dernière entrée à 16h15).

niveau 0, 4 ou 7 des surprises émaillent votre déambulation.

Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operadeparis.fr »}]

A la découverte de l’Opéra Bastille opera visite libre

(c) LUCIESIMON pour OnP