Barre publique, Opéra Bastille, Paris
Barre publique, Opéra Bastille, Paris samedi 9 mai 2026.
Barre publique Samedi 9 mai, 10h30 Opéra Bastille Paris
Gratuit, inscription obligatoire à parir du 5 mai 14h30 sur le site de l’Opéra de Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Cours de danse donné par Andrey Klemm avec un chef de chant (pianiste)
Pas de vestiaire.
Les participants doivent porter leur tenue de travail sous leurs habits de ville.
Au pied : chaussettes ou demi-pointes
Opéra Bastille place de la Bastille Paris 75012 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.operdeparis.fr »}]
Cours de danse avec Andrey Klemm, professeur de danse au Ballet danse classe
(c) Elena Bauer pour Onp
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