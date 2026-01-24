Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris

Le Paris Églises Tour 2026 – INÉDIT – Run / Solidarité / Patrimoine

Le Sacré-Cœur de Montmartre au lever de soleil, vous visualisez ?

C’est

ce que le PARIS ÉGLISES TOUR vous propose pour sa 3ème année

consécutive ! La course vous conduira

à la découverte de 10 églises emblématiques de la capitale. Unique, non ?

Sainte Jeanne-De-Chantal, St François-de-Molitor, Notre-Dame-De-Grâce de Passy, St Pierre-de-Chaillot, St Philippe-du-Roule, St Augustin, la Trinité, St Jean de Montmartre, St Pierre de Montmartre et pour finir la course au Sacré-Cœur de Montmartre. 10 Eglises pour 10 KM de folie, avec

un départ également à mi-parcours pour le 5KM marche, complètement gratuit, depuis St Pierre de Chaillot. Parce que c’est déjà une victoire pour certains de marcher

5KM !

On

se donne comme ambition de réunir les plus accrocs d’entre vous mais aussi ceux

qui vont pour la première fois se donner au maximum : en joelette, avec un

guide pour aveugle, bref cette course elle est pour tous, même pour les plus

fragiles… car un souffle spécial vous poussera à donner le meilleur de

vous-mêmes !

Et ce n’est pas tout… de grandes surprises vous seront révélées, et quelques invités très spéciaux partageront l’aventure avec vous ! Alors, curieux de savoir qui c’est ?

Pour les coureurs des 10km

Départ chrono à 8h45.

Vous partirez du parvis de Sainte Jeanne de Chantal, pour terminer au Sacré-Cœur de Montmartre, avec un ravitaillement à 5km à l’Église St Pierre de Chaillot. Vous avez la possibilité de courir soit en solo, soit en duo avec votre colloque, votre curé ou votre Grand-Mère !

Prix : 25 euros / participant

Inscription à partir de 16 ans.

Pour les marcheurs des 5km

Départ à 8h45

Le départ se fera sur le parvis de St Pierre de Chaillot pour rejoindre le Sacré-Cœur de Montmartre.

Prix : gratuit

Inscription obligatoire pour des raisons de sécurité (pas de limite d’âge).

À travers une course de 10km ou d’une marche gratuite de 5 km redécouvrez le patrimoine religieux de Paris à travers une course d’exception se terminant au Sacré-Cœur de Montmartre !

Le dimanche 31 mai 2026

de 08h45 à 11h00

payant

La course de 10KM est payante et accessible à partir de 16 ans (25€/personne) mais la marche de 5KM est gratuite et ouverte à tous.

Public jeunes et adultes.

Église intermédiaire du 10km et départ du 5km 31 avenue de Marceau 75016 Paris

https://www.finishers.com/course/holy-games-10km-paris-eglises contact@holygames.fr



