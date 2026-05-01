Visite Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la végétation 14 place de Rungis paris
Visite Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la végétation 14 place de Rungis paris lundi 18 mai 2026.
18 mai 14H30 Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la
végétation
Ce quartier proche de la Poterne des Peupliers, marqué par un important passé
ferroviaire, a connu des transformations dès le début du XXème siècle,
étroitement liées à la présence de la Bièvre et des Fortifications de Thiers.
Depuis la création de la Cité Florale et la construction des maisons ouvrières
des années 20, le quartier n’a pas cessé de se métamorphoser : développement
d’un écoquartier avec la Zac de Rungis, réaménagement de la Petite Ceinture en
espace de promenade et d’agriculture urbaine, végétalisation de l’espace public
etc.
Rendez-vous : 14, place de Rungis*
Quand patrimoine et modernité s’unissent pour relever le défi de l’adaptation de la ville au changement climatique
Le lundi 18 mai 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T14:30:00+02:00_2026-05-18T16:00:00+02:00
14 place de Rungis 14 place de Rungis 75013 paris
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