Conférence Cocktail & Dédicace | Téléphones Maison : Reprendre le contrôle du numérique en famille, Neoma Business School, Paris

Conférence Cocktail & Dédicace | Téléphones Maison : Reprendre le contrôle du numérique en famille Lundi 18 mai, 19h00 Neoma Business School Paris

https://www.neoma-alumni.com/fr/event/conference-cocktail-dedicace-telephones-maison-reprendre-le-controle-du-numerique-en-famille/2026/04/14/16170

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T19:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T19:00:00+02:00 – 2026-05-18T21:30:00+02:00

À l’heure où les écrans occupent une place centrale dans nos vies, comment rétablir un équilibre sain à la maison ?

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Téléphones Maison, le temps est la monnaie de la vie, cette conférence vous propose d’explorer les enjeux de la parentalité à l’ère du numérique, loin du discours simpliste « pour ou contre ».

À travers une approche originale mêlant fiction et apports concrets, les auteurs décryptent les mécanismes qui rendent les smartphones si addictifs.

Vous découvrirez comment les usages numériques impactent les enfants, les adolescents mais aussi les relations familiales.

Des concepts clés comme la dopamine, les stratégies des applications ou encore les biais comportementaux seront abordés.

L’objectif : comprendre pour mieux agir, sans culpabilisation, moralisation, ni interdits excessifs.

Des outils pratiques seront partagés pour mieux accompagner les enfants autour du smartphone dans la cellule familiale.

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger autour des bonnes pratiques et des retours d’expérience.

La conférence sera suivie d’un moment convivial autour d’un cocktail networking.

Enfin, une séance de dédicace permettra de prolonger les échanges avec les auteurs.

Intervenants

► Alain Goudey – Directeur Général Adjoint de NEOMA Business School – Conférencier, entrepreneur, chercheur et professeur spécialisé en technologies disruptives et marketing sensoriel, expert en transformation numérique, marketing et innovation.

Docteur en sciences de gestion, il accompagne depuis de nombreuses années les entreprises dans leur adaptation aux nouvelles technologies. Spécialiste des usages digitaux, il s’intéresse particulièrement aux impacts des innovations sur les comportements humains. Entrepreneur et chercheur, il travaille sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les nouvelles interfaces.

Avec Téléphones Maison, co-écrit avec la psychologue clinicienne Alexandra Beucler, il propose une approche accessible et concrète pour aider les familles à mieux gérer les écrans au quotidien. Ce livre hybride, entre roman et guide pratique, s’appuie sur des situations réelles pour offrir des clés de compréhension et d’action.

Neoma Business School 6 rue Vandrezanne – 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.neoma-alumni.com/fr/event/conference-cocktail-dedicace-telephones-maison-reprendre-le-controle-du-numerique-en-famille/2026/04/14/16170 »}]

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