Masterclass et concert de Mark PRIORE, Auditorium de l’Alliance française de Paris, Paris

Masterclass et concert de Mark PRIORE Lundi 18 mai, 18h00 Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris

Inscription recommandée, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T18:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T18:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:00:00+02:00

« TROUVER DANS LA MUSIQUE CE QUI PARLE DE NOUS »

La résilience comme un cœur, la musique comme ses battements. Genèse d’un album : Lux Divina.

À L’OCCASION DE SA VENUE AU FESTIVAL POUR SON CONCERT LE 18 MAI, LE PIANISTE ET COMPOSITEUR MARK PRIORE VIENT NOUS PARLER DE SON PROCHAIN ALBUM LUX DIVINA.

La conférence sera animée par le journaliste Jean-Marc Gélin et sera accessible en rediffusion.

Une masterclass du pianiste aura lieu dès 18h à l’Auditorium de l’Alliance française de Paris précédant un concert dès 21h15 au Théâtre.

Les inscriptions sont accessibles sur notre site internet, en présentiel ou en ligne.

Auditorium de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail Paris 75270 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « invitation@alliancefr.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.alliancefr.org/programmeculturel »}]

À l’occasion du Festival Jazz à Saint-Germain, le pianiste et le compositeur Mark PRIORE nous livre une performance musicale autour de son prochain album LUX DIVINA. jazz musique

© Jean-Baptiste Millot