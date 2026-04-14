Atelier philo-créatif « pourquoi rêvons-nous », Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Atelier philo-créatif « pourquoi rêvons-nous » 21 et 28 avril Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Lors de cet atelier mêlant philosophie et création il sera proposé aux enfants de réfléchir ensemble sur la notion du rêve, de dialoguer à partir de questions, de mettre en mouvement leur réflexion puis de créer un attrape-rêve.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Atelier d’initiation à la philosophie . Les enfants dialoguent ensemble à partir de questions guidées puis créent un objet en lien avec le sujet développé dans la première partie.