A la découverte des oiseaux du Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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[Sortie]



Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent le Parc Floral de Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place.

Le mardi 21 avril 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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