A la découverte des oiseaux du Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris
A la découverte des oiseaux du Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris mardi 21 avril 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent le Parc Floral de Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place.
Le mardi 21 avril 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Electro-Robot : Programme ton aventure, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 21 avril 2026
- Science infuse – La parole aux jeunes scientifiques, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 21 avril 2026
- Webinaire « Osez l’IA » Retour d’expérience Stellantis & DeepHawk, Hub France IA, Paris 21 avril 2026
- NBA Basket Ball School France Centre sportif Georges Carpentier PARIS 21 avril 2026
- Stage de création de podcast des Petits reporters des sciences Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris 21 avril 2026