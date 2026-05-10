K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris
K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris vendredi 22 mai 2026.
4ème édition du K-Plus Festival :
Du 22 au 24 mai 2026 de 11h à 19h
Campus Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann, Paris 13
Entrée libre et gratuite
Après une
édition 2025 flamboyante portée par un public curieux et engagé, le
K-PLUS Festival revient pour sa 4ᵉ édition avec une expérience encore
plus immersive au cœur de la culture coréenne. Devenu l’un des
rendez-vous incontournables dédiés à la Corée en France, le festival
s’agrandit cette année avec un troisième jour, très attendu par le
public !
Pendant trois jours, plongez dans un voyage entre
traditions et modernité à travers une programmation riche et accessible à
tous.
Au programme
• Dégustations de spécialités coréennes traditionnelles et contemporaines
• Découverte des secrets des fermentations coréennes et d’innovations par des startups venues de Corée
• Rencontres avec des artisans et producteurs passionnés
• Conférences professionnelles et témoignages
• Animations et performances culturelles tout au long du festival
•
Participez à la deuxième phase du Concours de Sélection des meilleurs
produits premium coréens, organisé en partenariat avec l’association des
Maîtres Cuisiniers de France
Entre culture, saveurs et
transmission, la Corée s’invite à Paris pour trois jours d’exploration
et de partage à travers le K-Plus Festival.
Le K-Plus Festival 2026 revient et célèbre la culture coréenne autour du thème « Gastronomie, fermentation, durabilité et santé ». Pendant trois jours, découvrez dégustations, ateliers culinaires, conférences, artisans et performances culturelles pour une immersion complète au cœur des traditions et innovations coréennes. LA FERMENTATION, pilier traditionnel coréen sera notamment mise à l’honneur dans le respect des traditions avec un esprit éco-responsables.
Du vendredi 22 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00
Université Paris Cité Esplanade Vidal Naquet 75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ kplus.festival@gmail.com https://www.facebook.com/kplusfestival/ https://www.facebook.com/kplusfestival/
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