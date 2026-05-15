Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Face au tragique de l’existence, l’homme cherche à comprendre le monde et à résister au non-sens. De cette tension naissent espérance et désir d’avenir. Les traditions philosophiques et religieuses, d’Orient comme d’Occident, proposent chacune une voie pour penser l’émergence d’un monde renouvelé.

La promesse biblique « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre » ouvre un horizon : ce monde nouveau est-il déjà à l’œuvre ou reste-t-il à venir ? Où et comment se donne-t-il à voir aujourd’hui ?

Chacun y est appelé. Pour certains, il est déjà présent ; pour d’autres, il appartient à l’éternité. L’artiste, lui, en explore les signes : par la matière et la lumière, il suggère l’invisible et laisse entrevoir un monde en devenir.

L’exposition Cieux nouveaux, terre nouvelle réunit de jeunes artistes d’Extrême-Orient, aux parcours culturels et spirituels variés. Leurs œuvres interrogent différemment l’avenir selon leurs contextes — foi, détachement, prospérité ou épreuve.

Au-delà des différences, elles ouvrent un espace de réflexion, de méditation et de dialogue sur cette promesse d’un monde nouveau.

ENTREE LIBRE

7 artistes originaires d’Asie

Différentes pratiques : peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo



Junseok MO

Luca CHEN

Mayco NAING

Nge Lay

SU Jing

Thoe Htein

Zion

Du vendredi 22 mai 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-26T10:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T10:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris

https://missionsetrangeres.com/evenement/expo-cieux-nouveaux-terre-nouvelle/



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