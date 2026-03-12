FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris

Au programme :

Rencontres avec des professionnel.les, découverte des métiers de la production agri cole, de l’artisanat alimentaire mais aussi de l’environnement; ainsi que des formations pour y accéder à tout moment de son parcours, mais aussi des ateliers culinaires et agricoles, des dégustations, des expositions photographiques, une visite de la ferme..

Gratuit sur réservation

Grand public, porteur.euses de projets agricoles et alimentaires : Inscription sur ce lien

Enseignante.es : Découvrez le programme, réservez un créneau et faites-vous accompagner pour préparer la visite en écrivant à anna@abiosol.org

La Ferme de Paris est un équipement de la Ville de Paris. Organisée sur 5 hectares au coeur du bois de Vincennes, cette ferme en polyculture-élevage présente une agriculture basée sur les principes de l’agroé cologie et la permaculture.

Abiosol (Agriculture BIOlogique SOLidaire) accompagne depuis 15 ans des porteur.euses de projets agri coles, de l’émergence jusqu’à l’installation, à travers des formations et un suivi individuel au sein d’un ré seau d’acteurs de l’agriculture paysanne en Ile-de-France. Elle se compose du Réseau AMAP IDF, Terre de Liens IDF et Les Champs des Possibles.

Le RÉFAUR, RÉseau Francilien de l’Agriculture URbaine, est le réseau de tous les acteurs et actrices de l’agriculture urbaine en Ile-de-France.

L’AFAUP est l’Association Française de l’Agriculture Urbaine Professionnelle. Convaincue que l’agricultu re urbaine apporte des réponses pertinentes et efficaces aux nombreux défis rencontrés par les villes, l’AFAUP œuvre à son développement partout en France

La Ferme de Paris, l’association Abiosol, le REFAUR et l’AFAUP vous invitent à la 8e édition du Forum des métiers de la terre et du goût vendredi 22 mai 2026 de 9h à 16h.

Venez nombreux à la découverte des acteurs d’une alimentation juste et durable, du champ à l’assiette et qui sait, de votre métier de demain?

Le vendredi 22 mai 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T16:00:00+02:00

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597



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