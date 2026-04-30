Hockey sur glace : la France reçoit le Canada à l’Accor Arena ! Accor Arena Paris

Véritable géant du hockey mondial, Team Canada fait partie des nations les plus titrées et les plus spectaculaires de la discipline. Sa venue à Paris constitue un événement exceptionnel et une opportunité de voir évoluer l’une des meilleures équipes au monde.

Un rendez-vous immanquable pour célébrer le hockey sur glace au plus haut niveau, à 2 ans du Championnat du Monde qui aura lieu en mai 2028 en France (Paris et Lyon).

Le dimanche 10 mai 2026, l’Accor Arena vibrera au rythme d’un choc international de hockey sur glace opposant l’équipe de France à Team Canada, récente vice-championne olympique.

Le dimanche 10 mai 2026

de 14h30 à 17h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T14:30:00+02:00_2026-05-10T17:00:00+02:00

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris



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