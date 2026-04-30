Stage danse indienne : Folklorique. Théâtre La Boutonnière PARIS

Stage exceptionnel avec Srimati Sivaselvi Sarkar à Paris !

Au cours de ce stage, Selvi enseignera aux élèves, de niveau débutants et intermédiaires – avancés, une danse de répertoire.

Les 3 jours de stage se concluront par l’apprentissage d’une danse folklorique.

Les bénéfices du stages seront reversés à l’Association « Vellai Tamarai », fondée par Selvi et Ajith Sarkar.

Sivaselvi Sarkar a été initiée au Bharatanatyam par la célèbre Balasaraswati. Elle a poursuivi ses études avec Sri Shanmuga Sundaram Pillai dans le style Pandanallur. Elle a continué a travaillé avec Sri Guru Nadan, disciple de Gopinath, puis avec U.S. Krishna Rao, Srimati Chandrabhaga Devi et Srimati M.K. Saroja.

Sivaselvi Sarkar a développé son propre style de représentations et a créé de nouvelles chorégraphies.

Avec son mari Ajith Sarkar, elle a fondé le centre de Yoga et de danse, Soleil d’Or, en 1977 à Paris, où elle a formé de nombreux professeurs de Bharatanatyam.

En 2008, Selvi et Ajith fondent l’Association Vellai Tamarai, spécialisée dans l’éducation, la culture et le développement social. Ils ont construit une école près de Pondichéry, dans le Sud de l’Inde, pour accompagner des enfants et familles de milieu défavorisés, en leur offrant une éducation globale et de haute qualité.

Stage danse indienne Folklorique tous niveaux.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

payant

35,00 €

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Théâtre La Boutonnière 25 rue Popincourt 75011 Métro 9 : VoltairePARIS

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